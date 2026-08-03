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Lào Cai nhiều nơi nước chảy xiết, ngập úng vì mưa rất to

Thứ Hai, 12:05, 03/08/2026
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VOV.VN - Từ sáng nay, khu vực tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to, như tại phường Lào Cai, Cốc Mỳ,  Cốc San, Quang Kim (Bát Xát)…

Mưa rất to đã gây ngập úng cục bộ một số nhà dân và tuyến phố khu vực phường Lào Cai, Cam Đường, với độ sâu từ 0,5 - 1m.

lao cai nhieu noi nuoc chay xiet, ngap ung vi mua rat to hinh anh 1
Nhiều nơi nước chảy xiết, ngập úng vì mưa to

Một số tuyến đường chính và các khu vực trũng thấp, ngầm, tràn tại các xã, phường như: phường Cam Đường, phường Lào Cai, xã Cốc San, xã Bát Xát…cũng bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Chính quyền và lực lượng chức năng các xã, phường đã hỗ trợ người dân di chuyển khỏi vùng ngập lụt; cảnh báo các phương tiện không di chuyển qua các vị trí nguy hiểm.

Nước lũ tràn vào nhà dân ( Nguồn: MXH)
PV/VOV- Tây Bắc
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