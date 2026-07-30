Mưa lũ lớn gây thiệt hại trên 8,6 tỷ đồng tại Lào Cai

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, đợt mưa lũ lớn vừa qua đã trực tiếp ảnh hưởng đến 20 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Mưa lũ đã làm ảnh hưởng tới hơn 40 hộ dân, trong đó có nhiều nhà bị hư hỏng nặng hoặc nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp. Chính quyền các địa phương đã chủ động sơ tán khẩn cấp hơn 120 người dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Đại diện lãnh đạo xã Thượng Hà thăm hỏi gia đình anh Cư Seo Xay, Thôn 4 Vài Siêu bị thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng mưa lớn cục bộ xảy ra trên địa bàn (Ảnh: H.Thuận)

Về sản xuất, toàn tỉnh có hơn 150 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, vùi lấp. Đáng chú ý, tại xã Bản Xèo, mưa lũ đã vùi lấp hoàn toàn 7 bể nuôi cá tầm, gây thiệt hại khoảng 6 tấn cá thương phẩm và hàng nghìn con cá giống của bà con. Tại các xã Bát Xát, Thượng Hà, hàng chục ha diện tích nông nghiệp cũng bị mất trắng, nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng.

Đối với hạ tầng giao thông, mưa lũ đã làm sạt lở hơn 40.000m khối đất đá, gây ngập úng và chia cắt cục bộ tại nhiều tuyến đường liên xã. Tại phường Sa Pa, sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Sâu Chua đã làm tê liệt hoàn toàn giao thông đối với cả xe máy và ô tô. Thông tin từ Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai cho biết, điểm ách tắc lớn nhất tại ngầm tràn trên Tỉnh lộ 173, thuộc xã Chấn Thịnh đã được khắc phục và thông xe. Tuy nhiên, mưa lũ đã làm hư hỏng nặng hàng nghìn mét khối mặt đường và hệ thống thoát nước, ước tính giá trị thiệt hại riêng ngành giao thông là hơn 3 tỷ 300 triệu đồng.

Hiện nay, các địa phương tại Lào Cai đang tiếp tục rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; Huy động tối đa lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hạ tầng nhằm sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.