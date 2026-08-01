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Mưa lớn ở Lào Cai gây sạt lở, công an khẩn trương sơ tán người dân

Thứ Bảy, 16:21, 01/08/2026
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VOV.VN - Mưa lớn rạng sáng 1/8 khiến nhiều khu vực ở xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai bị ngập cục bộ, sạt lở taluy dương đe dọa hai hộ dân. Lực lượng Công an xã đã khẩn trương hỗ trợ di dời 9 người đến nơi an toàn, đồng thời bảo đảm giao thông tại các điểm ngập.

Theo thông tin ban đầu, mưa lớn kéo dài khiến taluy dương phía sau nhà ông Vàng Văn Thải và bà Nông Thị Hà, cùng trú tại thôn Bản Vai bị sạt lở, đất đá tràn vào nhà, đe dọa trực tiếp đến an toàn của 9 nhân khẩu đang sinh sống.

Trước tình hình trên, Công an xã Bát Xát đã huy động 18 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng khẩn trương di chuyển tài sản, vận động các hộ dân rời khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người.

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Lực lượng Công an xã Bát Xát hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Song song với công tác hỗ trợ người dân, lực lượng Công an xã đã tổ chức căng dây cảnh báo, điều tiết giao thông tại các tuyến đường, khu vực ngầm tràn bị ngập nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời nhắc nhở người dân không đi qua các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong thời điểm mưa lũ.

Hiện Công an xã Bát Xát đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời triển khai các phương án ứng phó, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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