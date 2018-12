Lào Cai rét nhất kể từ đầu đông, nhiệt độ Sa Pa giảm xuống còn 3 độ C

Cụ thể, nhiệt độ tại các vùng thấp quanh thành phố Lào Cai còn khoảng 11 độ C, vùng cao Bắc Hà còn 6,8 độ C. Khu du lịch Sa Pa rét nhất chỉ với 3 độ C.

Sa Pa rét nhất kể từ đầu đông

Riêng trên khu vực đỉnh Fansipan, nhiệt độ đã xuống -5 độ C. Tuy nhiên, do đêm qua trời mưa lớn nên không thể hình thành băng đông kết, hay mưa tuyết.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, chiều tối và đêm nay (30/12), lượng mưa có xu hướng giảm nên các khu vực núi có độ cao từ 2.300 m trở lên trên Fansipan vẫn nhiều khả năng xuất hiện mưa tuyết, hoặc băng giá.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đang có cường độ ổn đinh, rét đậm, rét hại sẽ tiếp tục diễn biến trong một vài ngày tới, sau đó trời sẽ ấm trở lại.

Kể từ thời điểm này trở đi bắt đầu bước vào các đợt rét cao điểm nhất trong năm, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân các địa phương ở Lào Cai cần tăng cường công tác phòng, chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra./.

