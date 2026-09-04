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Lễ khai giảng cho những học sinh đang điều trị ung thư

Thứ Sáu, 17:33, 04/09/2026
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VOV.VN - Sáng 4/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 lớp Hoa Hướng Dương, dành cho trẻ đang điều trị ung thư tại bệnh viện.

Những học sinh mang kim truyền

Lễ khai giảng tổ chức ngay tại bệnh viện, những học sinh đặc biệt mặc áo trắng, đeo khăn quàng đỏ. Trên tay một số em vẫn còn gắn kim truyền dịch, dấu vết của những ngày điều trị.

Lớp Hoa Hướng Dương được Bệnh viện Ung bướu TP.HCM duy trì từ ngày 4/9/2009. Các buổi học diễn ra 5 ngày mỗi tuần, không kéo dài nhưng đủ để trẻ có thêm thời gian rời khỏi giường bệnh, tạm quên thuốc men, kim tiêm và bệnh án.

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Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tặng quà cho các bệnh nhi

Với nhiều bệnh nhi, đến lớp không chỉ để học mà còn là lúc các em được ngồi cạnh bạn bè, trò chuyện, vui chơi và có thêm những sinh hoạt gần với cuộc sống học đường.

TS.BS. Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, lớp học giúp bệnh nhi duy trì kiến thức trong thời gian điều trị, để thuận lợi hơn khi trở lại trường. Năm học này, ngoài việc học, lớp tổ chức thêm các hoạt động như âm nhạc, mỹ thuật nhằm bổ sung kỹ năng và tạo không gian vui chơi cho trẻ.

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Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đánh trống khai giảng lớp Hoa Hướng Dương

Cùng với lớp học, bệnh viện cũng đưa vào sử dụng phòng đọc sách và không gian tư vấn tâm lý. Đây là nơi để trẻ thư giãn sau những đợt điều trị, đồng thời hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhi và phụ huynh trước các giai đoạn điều trị, giảm bớt lo lắng, sợ hãi.

Bệnh viện cam kết tiếp tục bố trí cơ sở vật chất, thiết bị học tập và bảo đảm an toàn sức khỏe để lớp học hoạt động trong năm học mới. 

"Chúng tôi mong muốn lớp học này là càng ngày càng ít bệnh nhi, số bệnh nhi điều trị bệnh là ngày càng ít và một ngày lớp học không còn học sinh. Cầu mong các cháu điều trị hiệu quả, mau chóng về với gia đình, với bạn bè và thầy cô", BS. Diệp Bảo Tuấn cho biết.

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Phòng đọc sách và tham vấn tâm lý mới khánh thành tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Đến lớp giữa những ngày điều trị 

Với chị Mai Ngọc Thắm, quê Cần Thơ, ngày con gái của chị lần đầu đến lớp Hoa Hướng Dương mang một ý nghĩa đặc biệt. Con gái chị Thắm là Phạm Kim Thi, 10 tuổi, học lớp 4, phải tạm dừng việc học ở quê để vào bệnh viện điều trị. Đây là lần đầu em làm quen với lớp học trong bệnh viện.

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Những bệnh nhi ung thư còn mang kim truyền trên tay háo hứng dự lễ khai giảng năm học mới

Chị Thắm cho biết ban đầu chị bất ngờ khi biết bệnh viện có lớp học dành cho trẻ đang điều trị. Chị mong con vừa có thể chữa bệnh, vừa được học tập để cảm thấy yên tâm và cuộc sống bớt khác biệt so với những đứa trẻ cùng tuổi:

"Em mong là con cũng an tâm, ở đây vừa điều trị bệnh vừa được học, để cuộc sống được trôi qua như những đứa trẻ không bị bệnh khác. Bé thích môn vẽ. Em hy vọng con sớm khỏi bệnh, khỏe mạnh trở về học trở lại và tiếp tục vẽ", chị Mai Ngọc Thắm chia sẻ.

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Em Phạm Kim Thi lần đầu đến lớp học

Còn em Trần Gia Bảo, 9 tuổi, quê Bình Thuận, nhập viện sau một đợt sốt cao kéo dài. Từ đó, em phải xa trường lớp, bạn bè suốt 4 năm để điều trị căn bệnh quái ác. Với một đứa trẻ, khoảng thời gian ấy không chỉ là những ngày điều trị mà còn là những ngày thiếu đi những người bạn cùng chơi, cùng học.

Bảo cho hay, đến với lớp Hoa Hướng Dương, Bảo có thêm nhiều người bạn thân và được thầy cô yêu quý. Những giờ học, vui chơi cùng bạn bè giúp em có thêm niềm vui trong những ngày ở bệnh viện. "Lớp học của con thì có rất nhiều bạn. Các bạn cũng chơi chung với con rất vui", Trần Gia Bảo nói.

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Trần Gia Bảo say sưa đọc truyện sau giờ học

Cũng trong ngày 4/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1, khai giảng năm học mới cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Tại 2 bệnh viện, Ban Tổ chức còn tặng quà cho hàng trăm bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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