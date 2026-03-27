LHPT toàn quốc lần thứ XVII - dấu mốc phát triển mới của ngành Phát thanh

Liên hoan lần này có rất nhiều điểm nhấn về lần đầu tiên như: Liên hoan được tổ chức sau khi các cơ quan báo chí chủ lực sau sắp xếp; lần đầu tiên thi thể loại Podcast; tổ chức Hội thảo quốc tế; có giám khảo quốc tế; lần đầu tiên có cơ quan báo chí điện tử tham gia; Lễ Khai mạc với Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” diễn ra tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng và hàng chục ngàn khán giả.

Phóng viên Lê Tuyết đã có cuộc phỏng vấn Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII về những điểm nhấn tại kỳ Liên hoan lần này.

Phát thanh Việt Nam luôn đồng hành, gắn bó với những việc hệ trọng của quốc gia

PV: Trước hết, xin trân trọng cảm ơn Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi. Thưa ông, Liên hoan năm nay diễn ra trong bối cảnh chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14 rất thành công và mới đây nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đài Tiếng nói Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào để Liên hoan thực sự trở thành diễn đàn nghiệp vụ của những người làm báo nhằm nâng cao vai trò và sự hấp dẫn về chất lượng của phát thanh trong kỷ nguyên mới?

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng: Việc Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII vào thời điểm từ ngày 11 - 13/4/2026 tại Quảng Ninh là một quyết định có chủ ý. Vì đây là thời điểm chúng ta vừa tổ chức rất thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã thông qua những mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Cũng trong bối cảnh đấy, chúng ta vừa tổ chức rất thành công kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để cho thấy tâm thế của cả nước, của cả hệ thống chính trị đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc trên thế giới và khẳng định được sức mạnh nội sinh, tiềm lực của đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ đề của Liên hoan Phát thanh năm nay cũng chính là ý tưởng của Đài Tiếng nói Việt Nam, đấy là phát thanh Việt Nam, những người làm phát thanh Việt Nam luôn đồng hành, luôn gắn bó với những công việc hệ trọng của quốc gia. Đây cũng là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, sứ mệnh của những người làm phát thanh cả nước, làm sao góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân hiện thực hoá mục tiêu, khác vọng đó.

Liên hoan Phát thanh này quy tụ cũng là tổ chức trong bối cảnh hệ thống báo chí cả nước được sắp xếp lại theo Nghị quyết 18. Còn ở Trung ương, kỳ họp lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã cho chủ trương chuyển 3 cơ quan báo chí chủ lực: Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương quản lý trước thời điểm 1/4/2026.

Trong điều kiện bối cảnh mới, đặt ra rất nhiều những nhiệm vụ, cơ hội phát triển cho Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng, cũng như cho các báo và phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố những điều kiện thuận lợi, nhưng cũng rất nhiều thách thức đặt ra trong kỷ nguyên số.

Chúng tôi tin rằng, với sự tổ chức và chuẩn bị rất kỹ lưỡng, LHPT toàn quốc lần này sẽ là một kỳ liên hoan đặt ra một dấu mốc phát triển mới cho ngành phát thanh cả nước và những người làm báo nói, những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, các nghệ sĩ của các đơn vị báo chí của cả nước đã chuẩn bị cho một tâm thế để thực hiện sứ mệnh về truyền thông, truyền cảm hứng cho đất nước, cho dân tộc, chính thức bước vào việc hiện thực hóa những mục tiêu phát triển của đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới.

Nhiệm vụ của báo chí là làm chủ được địa hạt về thông tin, truyền thông

PV: Thưa ông, tính đến nay đã có 16 kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc được tổ chức và mỗi một kỳ Liên hoan không chỉ đơn thuần là một cuộc thi nghiệp vụ của các phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình và kỹ thuật viên phát thanh trên cả nước, mà còn là diễn đàn của những nhà kiến tạo xu hướng, sân chơi của bản lĩnh và kỹ năng trực tiếp, nơi bồi đắp lửa nghề và trách nhiệm xã hội của mỗi nhà báo. Ông có bình luận gì về điều này ạ?

Từ ngày 11-13/4, Quảng Ninh trở thành tâm điểm của những người làm báo phát thanh trong cả nước với sự kiện Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Kỳ liên hoan năm nay không chỉ là cuộc tranh tài nghiệp vụ, mà còn là lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của báo nói trong kỷ nguyên số.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng: Chúng ta thấy giai đoạn này, đối với báo chí, sức ép về chuyển đổi số, nhu cầu, yêu cầu về chuyển đổi số về thích nghi với môi trường số, xã hội số, công chúng số là rất cao. Điều này thể hiện trong những văn kiện của Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cũng như thể hiện trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Việc chinh phục môi trường mới, Báo chí Việt Nam đứng trước sự cạnh tranh rất gay gắt, khốc liệt của các nền tảng xuyên biên giới, các hãng báo chí quốc tế đã hiện diện trên môi trường số của Việt Nam. Cho nên nhiệm vụ lớn nhất của báo chí là làm chủ được địa hạt về thông tin truyền thông, làm chủ dòng thông tin chủ lưu và đặc biệt là chi phối được những dòng thông tin chủ lưu trên không gian mạng.

Những người làm phát thanh cả nước có một truyền thống lịch sử rất vẻ vang, nhưng cũng đang đứng trước những nhu cầu phải đổi mới rất mạnh mẽ. Đổi mới cả về tư duy làm nội dung, đổi mới về cách tiếp cận công chúng và đổi mới cả việc là chúng ta chuyển từ những người làm radio phát trên những nền tảng truyền thống, sang những người làm radio phát trên nền tảng số, phân phối trên những ứng dụng với mục tiêu cao nhất là tiếp cận được càng nhiều công chúng càng tốt và chi phối được không gian về thông tin, truyền thông.

PV: Thưa ông, trong kỷ nguyên số, khái niệm nghe đang thay đổi mạnh mẽ, ông đánh giá như thế nào về sự bứt phá của các loại hình mới như là Podcast tại kỳ Liên hoan này?

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng: Lần đầu tiên trong lịch sử Liên hoan phát thanh toàn quốc có thể loại Podcast, đây là một thể loại mà các nội dung âm thanh được phổ biến trên môi trường số do những nhà báo sản xuất những nội dung có tính chất nói, đang sản xuất ở Đài Tiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố và ở khoảng 10 cơ quan báo chí lớn làm Podcast mà chúng tôi đã mời và họ sẽ tham gia. Không gian thi này không còn giới hạn trong đội ngũ những người làm phát thanh nữa, mà chúng tôi mở ra cho cả các cơ quan báo chí lớn như là Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Tuổi Trẻ, Dân Việt, Dân Trí...

Giám khảo chúng tôi mời cũng rất đa dạng, có cả các giám khảo quốc tế là những người rất có uy tín về báo chí và đặc biệt là có chuyên môn sâu về sản xuất các nội dung Podcast; rồi các giám khảo của Đài Tiếng nói Việt Nam; các cơ quan báo chí lớn để đa dạng các góc nhìn và đảm bảo kết quả chấm giải phản ánh khách quan nhất chất lượng cũng như độ thuyết phục và tính chuyên nghiệp của các sản phẩm Podcast.

Đây là một sân chơi bản thân tôi cũng rất thích thú. Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam rất quan tâm chỉ đạo làm sao hạng mục Podcast là một trong những hạng mục, một cái điểm nhấn của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần này.

Đội ngũ làm báo nói cả nước sẵn sàng đồng hành cùng đất nước

PV: Thưa ông, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII diễn ra với nhiều hoạt động nghiệp vụ quan trọng như hội thảo "Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số", hội thảo "Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới" hay là "Kỹ năng chinh phục công chúng" và triển lãm "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng". Những hoạt động này sẽ cộng hưởng như thế nào trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ?

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng: Bên cạnh việc thi các sản phẩm phát thanh, chúng tôi tổ chức một hội thảo quốc tế có tên là "Podcast - Đại lộ sáng tạo của phát thanh trong kỷ nguyên số". Hội thảo này quy tụ những chuyên gia hàng đầu thế giới đến từ những tổ chức phát triển Podcast rất mạnh ở các nước xung quanh Việt Nam và ở các nước trên thế giới; mời những nhà sản xuất Podcast rất có uy tín, có kinh nghiệm ở các nước đến chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp làm báo ở Việt Nam.

Chúng tôi có một hội thảo về phát thanh trực tiếp nữa. Đến thời điểm này rất nhiều đơn vị đăng ký thi các chương trình phát thanh trực tiếp, vì đối với radio thì sức sống của nó chính là những chương trình trực tiếp và có mối tương tác rất chặt chẽ, mật thiết và real-time luôn với công chúng.

Bên cạnh đó còn có những triển lãm về lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam, về các hệ sinh thái báo chí mà Đài đang có; rồi giới thiệu về tỉnh Quảng Ninh, hệ sinh thái của Quảng Ninh, cũng như của hệ thống các báo phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố.

Ngoài lễ khai mạc rất hiện đại, nhanh, đảm bảo đủ thông điệp, nhưng quan trọng nhất là điểm nhấn là đêm nhạc ở ngoài trời. Chúng tôi hy vọng đêm khai mạc sẽ thu hút sự tham dự của hàng vạn khán giả thưởng thức những sản phẩm âm nhạc rất hấp dẫn với sự thể hiện của những ca sĩ nổi tiếng, mang đến một Lễ khai mạc của những người làm nghề chuyên nghiệp, phục vụ công chúng Quảng Ninh và cả nước một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng.

Chúng tôi hy vọng với sự chuẩn bị rất tích cực của các đơn vị phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, đêm khai mạc sẽ tạo ấn tượng về đội ngũ làm phát thanh cả nước trong kỷ nguyên mới, với một tâm thế rất sẵn sàng, một hình ảnh về sự quyết tâm và nhiệt huyết của đội ngũ làm báo nói cả nước sẵn sàng đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc để hiện thực hóa được những mục tiêu phát triển lớn của đất nước mà Đảng ta đã vạch ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!