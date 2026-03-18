中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Liên tục ghi nhận các ca mắc và nguy kịch do não mô cầu, nhiều người tiếp xúc gần

Thứ Tư, 18:01, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, bệnh do não mô cầu liên tục có diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc, gặp biến chứng nặng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Lào Cai, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Lâm Đồng.

Mới nhất, tại Phú Quốc, An Giang, bé gái 11 tuổi tử vong ngày 16/3, nghi do nhiễm não mô cầu. Trước đó, bé gái có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, song gia đình chủ quan. Đến khi bé nổi ban khắp người kèm tím tái, khó thở mới đưa đến bệnh viện. Dù đã được điều trị tích cực nhưng bệnh tiến triển quá nhanh khiến bé gái không qua khỏi.

Ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng thông tin về một học sinh 14 tuổi bị viêm màng não do não mô cầu, đáng chú ý, có tới 69 người tiếp xúc gần, bao gồm cả nhân viên y tế. Trước đó, ngày 6/3, người phụ nữ 47 tuổi, quê Vĩnh Long, bị nhiễm trùng huyết dẫn đến nguy kịch. Bà nhập viện trong tình trạng thở nhanh, huyết áp tụt, mạch nhanh nhẹ, tri giác lơ mơ, da nổi vết bầm tím kèm nhiều ban xuất huyết có dấu hiệu hoại tử.

Dấu hiệu tử ban điển hình trên da của trẻ mắc viêm màng não mô cầu. (Nguồn: Meningitis Now)

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, bệnh do não mô cầu diễn tiến cực nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ và để lại di chứng nặng nề. Trước bối cảnh số ca mắc gia tăng và nguy cơ bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu phòng ngừa chủ động đang được cộng đồng đặc biệt quan tâm.

Phân tích về cơ chế gây bệnh của não mô cầu, bác sĩ Chính cho biết não mô cầu là một trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Việt Nam. Bệnh được xếp vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B của Bộ Y tế do khả năng lây lan nhanh, có thể gây tử vong.

Não mô cầu gây hai thể bệnh thường gặp là viêm màng não (chiếm hơn 50% các trường hợp bệnh do não mô cầu xâm lấn) hoặc nhiễm trùng huyết tối cấp (chiếm từ 5-20%), thậm chí kết hợp cả hai thể. Một số trường hợp ít gặp hơn bao gồm viêm phổi (chiếm từ 5-15%), viêm kết mạc, viêm tai giữa, viêm thanh môn, viêm khớp, viêm niệu đạo, viêm màng ngoài tim. 

Ngay cả khi được chẩn đoán sớm và chăm sóc tích cực, có từ 10-20% người bệnh vẫn tử vong và tỷ lệ tử vong lên đến 50% nếu không được điều trị. Đặc biệt với thể nhiễm khuẩn huyết, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40%. Khoảng 20% người sống sót chịu các di chứng nặng nề như đoạn chi, chạy thận nhân tạo, co giật, động kinh, giảm thính lực, rối loạn thần kinh, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chất lượng sống.

Bên cạnh tiêm chủng, bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân và môi trường, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang nơi đông người... để nâng cao sức đề kháng.

Não mô cầu lây lan chủ yếu qua đường hô hấp khi hít phải giọt bắn mũi, họng từ người bệnh và người mang vi khuẩn không biểu hiện triệu chứng hay còn gọi là người lành mang trùng.

Nguy cơ lây nhiễm cao hơn khi tiếp xúc trong phạm vi gần và không gian kín. Dịch tiết chứa vi khuẩn còn có thể bám trên bề mặt đồ vật như bàn, tay nắm cửa trong 1-2 giờ và lây sang người khác khi chạm tay vào mắt, mũi, miệng.

Bác sĩ Chính cho biết trước tình hình bệnh não mô cầu diễn biến phức tạp, nguy cơ tử vong cao, di chứng nặng nề, VNVC nỗ lực đưa các loại vắc xin thế hệ mới, nâng cao hiệu quả và mở rộng độ tuổi để bảo vệ toàn diện cho người dân Việt Nam.

Hiện VNVC đang cung cấp 5 loại vắc xin phòng đầy đủ 5 nhóm huyết thanh gây bệnh não mô cầu, đáp ứng nhu cầu bảo vệ toàn diện cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhũ nhi, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên đến người trưởng thành và người cao tuổi gồm 3 loại phòng nhóm A, C, Y, W và 2 loại phòng nhóm B và B, C. 

Bên cạnh tiêm chủng, bác sĩ khuyến cáo duy trì vệ sinh cá nhân và môi trường, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang nơi đông người, ăn uống đủ chất, tránh khói thuốc lá, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên để nâng cao sức đề kháng.

Bộ Y tế cấp phép lưu hành vaccine tay chân miệng tại Việt Nam

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định cấp phép lưu hành cho nhiều vaccine mới tại Việt Nam (đợt 58), trong đó có vaccine Envacgen phòng bệnh tay chân miệng do chủng virus Enterovirus A71 (EV71) gây ra trong bối cảnh bệnh vẫn ghi nhận ca mắc rải rác.

Thúy Ngà/VOV1
Tag: não mô cầu viêm màng não mô cầu nguy kịch do viêm màng não mô cầu biến chứng do viêm màng não mô cầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục