Liên tục ghi nhận các ca mắc và nguy kịch do não mô cầu, nhiều người tiếp xúc gần

Mới nhất, tại Phú Quốc, An Giang, bé gái 11 tuổi tử vong ngày 16/3, nghi do nhiễm não mô cầu. Trước đó, bé gái có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, song gia đình chủ quan. Đến khi bé nổi ban khắp người kèm tím tái, khó thở mới đưa đến bệnh viện. Dù đã được điều trị tích cực nhưng bệnh tiến triển quá nhanh khiến bé gái không qua khỏi.

Ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng thông tin về một học sinh 14 tuổi bị viêm màng não do não mô cầu, đáng chú ý, có tới 69 người tiếp xúc gần, bao gồm cả nhân viên y tế. Trước đó, ngày 6/3, người phụ nữ 47 tuổi, quê Vĩnh Long, bị nhiễm trùng huyết dẫn đến nguy kịch. Bà nhập viện trong tình trạng thở nhanh, huyết áp tụt, mạch nhanh nhẹ, tri giác lơ mơ, da nổi vết bầm tím kèm nhiều ban xuất huyết có dấu hiệu hoại tử.

Dấu hiệu tử ban điển hình trên da của trẻ mắc viêm màng não mô cầu. (Nguồn: Meningitis Now)

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, bệnh do não mô cầu diễn tiến cực nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ và để lại di chứng nặng nề. Trước bối cảnh số ca mắc gia tăng và nguy cơ bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu phòng ngừa chủ động đang được cộng đồng đặc biệt quan tâm.

Phân tích về cơ chế gây bệnh của não mô cầu, bác sĩ Chính cho biết não mô cầu là một trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Việt Nam. Bệnh được xếp vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B của Bộ Y tế do khả năng lây lan nhanh, có thể gây tử vong.

Não mô cầu gây hai thể bệnh thường gặp là viêm màng não (chiếm hơn 50% các trường hợp bệnh do não mô cầu xâm lấn) hoặc nhiễm trùng huyết tối cấp (chiếm từ 5-20%), thậm chí kết hợp cả hai thể. Một số trường hợp ít gặp hơn bao gồm viêm phổi (chiếm từ 5-15%), viêm kết mạc, viêm tai giữa, viêm thanh môn, viêm khớp, viêm niệu đạo, viêm màng ngoài tim.

Ngay cả khi được chẩn đoán sớm và chăm sóc tích cực, có từ 10-20% người bệnh vẫn tử vong và tỷ lệ tử vong lên đến 50% nếu không được điều trị. Đặc biệt với thể nhiễm khuẩn huyết, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40%. Khoảng 20% người sống sót chịu các di chứng nặng nề như đoạn chi, chạy thận nhân tạo, co giật, động kinh, giảm thính lực, rối loạn thần kinh, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chất lượng sống.

Bên cạnh tiêm chủng, bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân và môi trường, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang nơi đông người... để nâng cao sức đề kháng.

Não mô cầu lây lan chủ yếu qua đường hô hấp khi hít phải giọt bắn mũi, họng từ người bệnh và người mang vi khuẩn không biểu hiện triệu chứng hay còn gọi là người lành mang trùng.

Nguy cơ lây nhiễm cao hơn khi tiếp xúc trong phạm vi gần và không gian kín. Dịch tiết chứa vi khuẩn còn có thể bám trên bề mặt đồ vật như bàn, tay nắm cửa trong 1-2 giờ và lây sang người khác khi chạm tay vào mắt, mũi, miệng.

Bác sĩ Chính cho biết trước tình hình bệnh não mô cầu diễn biến phức tạp, nguy cơ tử vong cao, di chứng nặng nề, VNVC nỗ lực đưa các loại vắc xin thế hệ mới, nâng cao hiệu quả và mở rộng độ tuổi để bảo vệ toàn diện cho người dân Việt Nam.

Hiện VNVC đang cung cấp 5 loại vắc xin phòng đầy đủ 5 nhóm huyết thanh gây bệnh não mô cầu, đáp ứng nhu cầu bảo vệ toàn diện cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhũ nhi, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên đến người trưởng thành và người cao tuổi gồm 3 loại phòng nhóm A, C, Y, W và 2 loại phòng nhóm B và B, C.

Bên cạnh tiêm chủng, bác sĩ khuyến cáo duy trì vệ sinh cá nhân và môi trường, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang nơi đông người, ăn uống đủ chất, tránh khói thuốc lá, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên để nâng cao sức đề kháng.