Liên tục ngộ độc nguy hiểm sau ăn cá ủ chua, Đà Nẵng ra chỉ đạo quan trọng

Thứ Sáu, 12:08, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường phòng, chống ngộ độc Botulinum sau khi ghi nhận ca dương tính liên quan cá ủ chua. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, kiểm tra từng hộ dân có chế biến thực phẩm lên men thủ công.

Mới đây, Khoa Khám bệnh Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận một bệnh nhân, trú xã Phước Năng với triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn nhiều, đau bụng. Nguyên nhân do người này đã ăn cá ủ chua gây ngộ độc.

Trước đó, ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận 5 bệnh nhân đến từ xã Phước Năng nhập viện trong tình trạng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua.

Trước tình hình này, Công an xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổ công tác của UBND xã và Trạm Y tế xã thông báo cho người dân biết rõ về mức độ nguy hiểm khi ăn cá ủ chua không bảo đảm an toàn thực phẩm.

lien tuc ngo doc nguy hiem sau an ca u chua, Da nang ra chi dao quan trong hinh anh 1
Công an và nhân viên y tế xã Phước Năng, TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không ăn cá ủ chua không đảm bảo an toàn. 

Người dân được khuyến cáo không sử dụng, không chế biến và chủ động loại bỏ các sản phẩm cá ủ chua nghi ngờ không bảo đảm vệ sinh. Lực lượng chức năng cũng vận động người dân thay đổi thói quen ăn uống, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Công an xã Phước Năng còn tăng cường nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, nhắc nhở các trường hợp còn sử dụng hoặc chế biến món cá ủ chua không đúng quy trình.

Theo cảnh báo của ngành Y tế, cá ủ chua nếu chế biến, bảo quản không đúng cách sẽ tạo môi trường yếm khí thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và sinh độc tố. Đây là loại độc tố thần kinh cực mạnh, có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, nếu không được xử trí kịp thời. Đặc biệt, độc tố này không dễ bị loại bỏ hoàn toàn bằng việc nấu chín thông thường, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với người sử dụng.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Bộ Y tế yêu cầu không để dịch bệnh viêm màng não mô cầu lan rộng tại cộng đồng
Hồi sinh rạch Xuyên Tâm: Áp lực mặt bằng đè nặng tiến độ
Dự án Cầu đường sắt Đuống: Thi công xuyên "bão giá" xăng dầu và nút thắt mặt bằng
