Bộ Y tế yêu cầu không để dịch bệnh viêm màng não mô cầu lan rộng tại cộng đồng

Thứ Sáu, 11:28, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bệnh do vi khuẩn não mô cầu có diễn tiến nhanh, từ triệu chứng giống cảm cúm ban đầu đến sốc nhiễm trùng và tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Trước tình hình ca mắc gia tăng tại nhiều địa phương, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện ca bệnh viêm màng não mô cầu.

Ngày 20/3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm màng não mô cầu. 

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2026 đến nay, nước ta ghi nhận các trường hợp mắc bệnh viêm màng não mô cầu tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Lào Cai, An Giang.... Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây truyền qua đường hô hấp, diễn biến nhanh và có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Dấu hiệu tử ban điển hình trên da của trẻ mắc viêm màng não mô cầu. (Nguồn: Meningitis Now)

Trong bối cảnh thời tiết Đông Xuân, nhu cầu đi lại, giao lưu, tụ tập đông người gia tăng trong mùa lễ hội năm 2026, nguy cơ mắc bệnh của người dân là rất cao.

Để chủ động kiểm soát, hạn chế tối đa số mắc và tử vong do bệnh viêm màng não mô cầu, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường giám sát, phát hiện mới bệnh viêm màng não mô cầu tại cơ sở y tế; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị dự phòng, theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đẩy mạnh truyền thông về các biện pháp phòng bệnh viêm màng não mô cầu. Đảm bảo tổ chức thu dung, chẩn đoán sớm, cách ly, điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm.

Lưu ý các biện pháp phòng bệnh cho người chăm sóc người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ y tế và các đơn vị liên quan về giám sát, phát hiện, điều tra ca bệnh, hướng dẫn các biện pháp xử lý ổ dịch và hướng dẫn chẩn đoán, chăm sóc, điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực.

Năm 2025, cả nước ghi nhận gần 100 ca não mô cầu, ít nhất 3 trường hợp tử vong. Theo Tổ chức Y tế thế giới, tiêm chủng vẫn là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa một số loại viêm màng não do vi khuẩn phổ biến, trong đó có viêm màng não do não mô cầu.

Bên cạnh tiêm chủng, bác sĩ khuyến cáo duy trì vệ sinh cá nhân và môi trường, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang nơi đông người, ăn uống đủ chất, tránh khói thuốc lá, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên để nâng cao sức đề kháng.

Thúy Ngà/VOV1
Tag: viêm màng não mô cầu não mô cầu nguy kịch do viêm màng não mô cầu biến chứng do viêm màng não mô cầu Bộ Y tế
Tin liên quan

Chạy bộ có giúp giảm mỡ bụng?

VOV.VN - Chạy bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ như thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường lưu thông máu, nhưng thực tế chạy bộ có giúp giảm mỡ bụng hay không?

Ngỡ ngàng 5 thói quen ăn uống tưởng tốt cho sức khỏe lại khiến tuổi thọ sụt giảm

VOV.VN - Tuổi thọ của con người chịu tác động lớn từ lối sống và chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Đôi khi, những thói quen ăn uống tưởng chừng như vô hại lại chính là "kẻ sát nhân thầm lặng" rút ngắn tuổi thọ. Dưới đây là 5 thói quen ăn uống sai lầm mà bạn cần kiên quyết từ bỏ để bảo vệ sức khỏe bền vững.

Uống nước ép cà chua mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ và thời điểm "vàng" ít người biết

VOV.VN - Cà chua là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dùng để chế biến món ăn, cà chua còn có thể ép lấy nước, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống nước ép cà chua đúng cách để phát huy tối đa công dụng.

