Dự án Cầu đường sắt Đuống: Thi công xuyên “bão giá” xăng dầu và nút thắt mặt bằng

Không chỉ dừng lại ở đó, những biến động từ xung đột địa chính trị thế giới khiến giá dầu tăng đột biến, tạo thêm áp lực trực tiếp lên lĩnh vực xây dựng trong nước. Dù phải đối mặt với "khó khăn chồng khó khăn", các nhà thầu tại dự án cầu đường sắt Đuống vẫn đang nỗ lực duy trì nhịp độ thi công "3 ca, 4 kíp" tại các vị trí đã có mặt bằng sạch nhằm quyết tâm bù đắp tiến độ.

Để hiểu rõ hơn về các giải pháp tháo gỡ nút thắt hạ tầng kỹ thuật cũng như cách mà dự án ứng phó trước biến động giá nhiên liệu và vật liệu, phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Điều hành dự án 5, Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng).

Đổ bê tông trụ cầu T1.

PV: Dự án cầu đường sắt Đuống sau một thời gian gặp vướng mắc thì nay đã được tái khởi động, với nhịp độ thi công được đẩy lên khá rõ, đặc biệt là việc tổ chức “3 ca, 4 kíp” tại những vị trí đã có mặt bằng sạch. Ở thời điểm này, tiến độ các hạng mục chính của dự án đang được triển khai ra sao, thưa ông?

Ông Vũ Anh Dũng: Tính đến hiện tại, sản lượng của gói thầu cầu đường sắt đã đạt khoảng 57%, trong khi các hạng mục cầu đường bộ đạt khoảng 60%. Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng từ địa phương, Ban Quản lý dự án Đường sắt đã chỉ đạo các đơn vị thi công tăng ca, tăng kíp để triển khai ngay các hạng mục tại vị trí có mặt bằng sạch.

Cụ thể là hai trụ chính T4 và T5 giữa lòng sông, việc khoan cọc nhồi và hệ thống dầm dự ứng lực về cơ bản đã đạt tiến độ dự kiến ban đầu. Ở phía Long Biên, các mố T1, T2 cũng đã khoan xong hệ thống cọc nhồi. Riêng mố M1 dù đang vướng hệ thống điện nhưng nhà thầu vẫn sẽ triển khai thi công một cọc trong thời gian chờ xử lý để khắc phục tiến độ bị chậm.

PV: Tiến độ đã có chuyển động tích cực, nhưng thực tế cũng cho thấy càng về sau thì khối lượng công việc còn lại thường phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều thời gian và sự phối hợp hơn. Ở góc độ điều hành dự án, ông nhìn nhận đâu là những điểm nghẽn đáng chú ý nhất hiện nay?

Chuẩn bị cốt thép thi công cọc khoan nhồi trụ T2.

Ông Vũ Anh Dũng: Khó khăn lớn nhất nằm ở công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Thời gian qua, việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ ba cấp thành hai cấp cũng phần nào ảnh hưởng đến quá trình chuyển giao, phối hợp công việc.

Hiện tại, dù mặt bằng đã cơ bản xong khoảng 95%, nhưng vẫn còn vướng các hệ thống đường điện cao thế, điện sinh hoạt, cáp quang và đường điện ngầm.

Nút thắt lớn nhất lúc này là khâu lựa chọn nhà thầu để di chuyển các hạ tầng kỹ thuật này. Theo báo cáo, sớm nhất cũng phải đến tháng 5 mới hoàn thành, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công mố cầu trước mùa lũ.

Chúng tôi đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội, đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh công tác lựa chọn đơn vị di dời hạ tầng kỹ thuật. Ban cũng kiến nghị có thể áp dụng một chế tài hoặc cơ chế đặc biệt để rút ngắn thời gian đấu thầu, giúp sớm giải phóng toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

PV: Bên cạnh câu chuyện mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, một yếu tố mới cũng đang tác động trực tiếp là biến động của giá xăng dầu thế giới trong thời gian ngắn vừa qua. Điều này đang ảnh hưởng như thế nào đến công trường, đặc biệt là tiến độ và tâm lý của các nhà thầu?

Thi công trên trụ T4, T5.

Ông Vũ Anh Dũng: Việc giá dầu tăng đột biến trong khoảng 15 ngày qua là điều gần như không lường trước được, gây áp lực lớn không chỉ cho dự án cầu Đuống mà cho cả nền kinh tế. Tuy nhiên, trong hợp đồng chúng tôi đã có các điều khoản điều chỉnh giá theo biến động thực tế của vật liệu và chỉ số giá hàng năm.

Chúng tôi cũng hy vọng sắp tới sẽ có những thông tư, nghị định cho phép điều chỉnh giá trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Một điểm tích cực là hiện nay các nhà thầu vẫn đang duy trì nhịp độ làm việc bình thường, chưa có hiện tượng đình trệ hay dừng thi công do lý do giá nhiên liệu tăng.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!