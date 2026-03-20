中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dự án Cầu đường sắt Đuống: Thi công xuyên “bão giá” xăng dầu và nút thắt mặt bằng

Thứ Sáu, 10:25, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (hay còn gọi là dự án cầu đường sắt Đuống) thời gian qua đã gặp nhiều trở ngại, khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng đáng kể do những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Không chỉ dừng lại ở đó, những biến động từ xung đột địa chính trị thế giới khiến giá dầu tăng đột biến, tạo thêm áp lực trực tiếp lên lĩnh vực xây dựng trong nước. Dù phải đối mặt với "khó khăn chồng khó khăn", các nhà thầu tại dự án cầu đường sắt Đuống vẫn đang nỗ lực duy trì nhịp độ thi công "3 ca, 4 kíp" tại các vị trí đã có mặt bằng sạch nhằm quyết tâm bù đắp tiến độ.

Để hiểu rõ hơn về các giải pháp tháo gỡ nút thắt hạ tầng kỹ thuật cũng như cách mà dự án ứng phó trước biến động giá nhiên liệu và vật liệu, phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Điều hành dự án 5, Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng).

Đổ bê tông trụ cầu T1.

PV: Dự án cầu đường sắt Đuống sau một thời gian gặp vướng mắc thì nay đã được tái khởi động, với nhịp độ thi công được đẩy lên khá rõ, đặc biệt là việc tổ chức “3 ca, 4 kíp” tại những vị trí đã có mặt bằng sạch. Ở thời điểm này, tiến độ các hạng mục chính của dự án đang được triển khai ra sao, thưa ông?

Ông Vũ Anh Dũng: Tính đến hiện tại, sản lượng của gói thầu cầu đường sắt đã đạt khoảng 57%, trong khi các hạng mục cầu đường bộ đạt khoảng 60%. Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng từ địa phương, Ban Quản lý dự án Đường sắt đã chỉ đạo các đơn vị thi công tăng ca, tăng kíp để triển khai ngay các hạng mục tại vị trí có mặt bằng sạch.

Cụ thể là hai trụ chính T4 và T5 giữa lòng sông, việc khoan cọc nhồi và hệ thống dầm dự ứng lực về cơ bản đã đạt tiến độ dự kiến ban đầu. Ở phía Long Biên, các mố T1, T2 cũng đã khoan xong hệ thống cọc nhồi. Riêng mố M1 dù đang vướng hệ thống điện nhưng nhà thầu vẫn sẽ triển khai thi công một cọc trong thời gian chờ xử lý để khắc phục tiến độ bị chậm.

PV: Tiến độ đã có chuyển động tích cực, nhưng thực tế cũng cho thấy càng về sau thì khối lượng công việc còn lại thường phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều thời gian và sự phối hợp hơn. Ở góc độ điều hành dự án, ông nhìn nhận đâu là những điểm nghẽn đáng chú ý nhất hiện nay?

Chuẩn bị cốt thép thi công cọc khoan nhồi trụ T2.

Ông Vũ Anh Dũng: Khó khăn lớn nhất nằm ở công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Thời gian qua, việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ ba cấp thành hai cấp cũng phần nào ảnh hưởng đến quá trình chuyển giao, phối hợp công việc.

Hiện tại, dù mặt bằng đã cơ bản xong khoảng 95%, nhưng vẫn còn vướng các hệ thống đường điện cao thế, điện sinh hoạt, cáp quang và đường điện ngầm.

Nút thắt lớn nhất lúc này là khâu lựa chọn nhà thầu để di chuyển các hạ tầng kỹ thuật này. Theo báo cáo, sớm nhất cũng phải đến tháng 5 mới hoàn thành, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công mố cầu trước mùa lũ.

Chúng tôi đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội, đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh công tác lựa chọn đơn vị di dời hạ tầng kỹ thuật. Ban cũng kiến nghị có thể áp dụng một chế tài hoặc cơ chế đặc biệt để rút ngắn thời gian đấu thầu, giúp sớm giải phóng toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

PV: Bên cạnh câu chuyện mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, một yếu tố mới cũng đang tác động trực tiếp là biến động của giá xăng dầu thế giới trong thời gian ngắn vừa qua. Điều này đang ảnh hưởng như thế nào đến công trường, đặc biệt là tiến độ và tâm lý của các nhà thầu?

Thi công trên trụ T4, T5.

Ông Vũ Anh Dũng: Việc giá dầu tăng đột biến trong khoảng 15 ngày qua là điều gần như không lường trước được, gây áp lực lớn không chỉ cho dự án cầu Đuống mà cho cả nền kinh tế. Tuy nhiên, trong hợp đồng chúng tôi đã có các điều khoản điều chỉnh giá theo biến động thực tế của vật liệu và chỉ số giá hàng năm.

Chúng tôi cũng hy vọng sắp tới sẽ có những thông tư, nghị định cho phép điều chỉnh giá trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Một điểm tích cực là hiện nay các nhà thầu vẫn đang duy trì nhịp độ làm việc bình thường, chưa có hiện tượng đình trệ hay dừng thi công do lý do giá nhiên liệu tăng.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

Cầu Long Biên: Kịch bản ứng phó khẩn cấp và cuộc dịch chuyển của những đoàn tàu

VOV.VN - Hơn một thế kỷ qua, cầu Long Biên không chỉ là biểu tượng lịch sử mà còn là mạch máu giao thông quan trọng nối đôi bờ sông Hồng. Thế nhưng, “vị chứng nhân” 124 năm tuổi ấy vừa trải qua một sự cố nghiêm trọng, buộc ngành đường sắt phải ra quyết định phong tỏa khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Hoàng Hà/VOV-Giao thông
Tag: cầu đường sắt Đuống giá xăng xăng tăng bão giá xăng nút thắt mặt bằng dự án Cầu đường sắt Đuống
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Mức phạt có thể lên tới 40 triệu đồng với xe đi ngược chiều

Cục CSGT lên tiếng về việc cấm xe bán tải vào nội đô Hà Nội

Đà Nẵng không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục