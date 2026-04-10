Lỗ hổng nào trong quản lý vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng

Thứ Sáu, 08:42, 10/04/2026
VOV.VN - TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai nhiều công trình giao thông, kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng quá khổ, quá tải, siêu trường, siêu trọng gia tăng. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại cầu Kênh Tẻ rạng sáng 27/3 khiến một người tử vong, VOV Giao thông đã đề cập sự cấp thiết của việc siết chặt công tác quản lý loại hình vận chuyển này, cũng như trách nhiệm từ doanh nghiệp, tài xế và cơ quan chức năng.

Xung quanh nội dung này, PV Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với ông Đỗ Ngọc Hải – Trưởng phòng Quản lý, bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM.

Ông Đỗ Ngọc Hải – Trưởng phòng Quản lý, bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM

PV: Xin chào ông Đỗ Ngọc Hải. Liên quan vụ tai nạn xảy ra rạng sáng ngày 27/3 tại khu vực cầu Kênh Tẻ giữa xe đầu kéo chở tấm thép và xe chở rác, khiến một người tử vong, xin ông cho biết phương tiện vận chuyển trong vụ việc này đã được cấp phép như thế nào? Qua đó, chúng ta nhìn nhận những bất cập gì trong công tác quản lý hiện nay và giải pháp khắc phục trong thời gian tới?

Ông Đỗ Ngọc Hải: Đối với vụ tai nạn giao thông rạng sáng ngày 27/3/2026 tại cầu Kênh Tẻ, Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát và xác định phương tiện này thuộc tổ hợp xe đã được cấp giấy phép lưu hành số 1477 ngày 20/3/2026, còn hiệu lực đến ngày 18/4/2026, cấp cho Công ty TNHH Vận tải Nguyên Lợi để vận chuyển kết cấu thép siêu trường, siêu trọng theo lộ trình được phê duyệt, đi qua đường Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kênh Tẻ và đường Khánh Hội.

Ngành chức năng cần tăng cường quản lý, siết chặt và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm, gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng,

Trong giấy phép lưu hành đã nêu rõ các yêu cầu đối với đơn vị vận chuyển như: tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình, thời gian, tốc độ quy định; đảm bảo an toàn giao thông và an toàn công trình; đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo, dẫn đường và hộ tống theo quy định.

Qua vụ việc, Sở nhận thấy công tác cấp phép cơ bản đã có quy định chặt chẽ. Tuy nhiên, trong quá trình lưu thông, cần nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện và người lái xe, đảm bảo tuân thủ đúng lộ trình và các yêu cầu trong giấy phép.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng như các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, công an địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông (PC08) để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở đó, sẽ góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn tương tự trong thời gian tới.

PV: Hiện nay, TP.HCM đang triển khai nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm, kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng quá khổ, quá tải, siêu trường, siêu trọng gia tăng, đặc biệt tại các khu vực trung tâm. Ông có thể cho biết công tác quản lý, cấp phép đối với các hoạt động này hiện đang được Sở Xây dựng thực hiện như thế nào để vừa đảm bảo tiến độ công trình, vừa đảm bảo an toàn giao thông?

Ông Đỗ Ngọc Hải: Theo quy định hiện nay, Sở Xây dựng là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và cấp phép đối với xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn và xe chở hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ, theo Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Thông tư 12 quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá khổ, xe quá tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ.

Quá trình thực hiện bao gồm: tiếp nhận, thẩm định hồ sơ kỹ thuật phương tiện; xử lý, giải quyết cấp phép và hậu kiểm. Nguyên tắc quản lý, cấp phép là thực hiện theo từng lộ trình vận chuyển cụ thể, trên cơ sở đánh giá khả năng chịu tải của hạ tầng, tĩnh không công trình, điều kiện giao thông và mức độ ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Chỉ cấp phép cho phương tiện, tổ hợp xe và phương án vận chuyển đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, an toàn và có hồ sơ hợp lệ.

Sở Xây dựng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo quy trình, thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công; kiểm tra các nội dung như thông số phương tiện, hàng hóa, phân bố tải trọng, kích thước sau khi xếp hàng, phương án vận chuyển và sơ đồ lộ trình lưu thông. Nguyên tắc là chỉ cấp phép khi lộ trình không vi phạm tĩnh không và khả năng chịu tải của công trình.

Ngoài ra, còn có các yêu cầu về cảnh báo, dẫn đường, bố trí xe hộ tống khi cần thiết; xây dựng phương án đảm bảo an toàn tại các vị trí xung yếu như nút giao, cầu yếu, khu dân cư; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình vận chuyển.

Tấm thép có kích thước ngang 6 m, dài khoảng 15 m, nặng khoảng 10 tấn

PV: Đối với các phương tiện vận chuyển siêu trường, siêu trọng lưu thông vào các tuyến đường, cầu yếu trong nội đô, Sở đã có những tiêu chí, quy trình kiểm soát ra sao để vừa hạn chế rủi ro, vừa giảm ùn tắc giao thông?

Ông Đỗ Ngọc Hải: Như tôi đã nói, theo quy định, phải rà soát các yếu tố để đảm bảo việc cấp phép. Cụ thể, tổng tải trọng và tải trọng trục của phương tiện không được vượt quá khả năng chịu tải của cầu, đường.

Trên lộ trình phải đảm bảo tĩnh không của các công trình như cầu vượt, hầm chui, đường dây điện. Thông số hình học của phương tiện và hàng hóa sau khi xếp phải được xác định rõ ràng, kèm theo thuyết minh phương án xếp hàng và sơ đồ minh họa.

Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng là nhu cầu tất yếu, đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu tư và phát triển hạ tầng

Phương án vận chuyển phải nêu chi tiết lộ trình, điểm đi, điểm đến, đồng thời xác định đầy đủ các vị trí xung yếu như cầu yếu, nút giao lớn, khu đông dân cư. Ngoài ra, hồ sơ phương án phải hợp lệ, có giấy đăng kiểm còn hiệu lực và thông tin phương tiện phải thống nhất với hồ sơ đề nghị.

Trong quá trình thẩm định, chuyên viên phải đối chiếu dữ liệu công bố về tải trọng, kích thước với hiện trạng hạ tầng được đăng tải trên website của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cũng như các quyết định của Sở công bố về tải trọng và khổ giới hạn đường bộ.

Ngoài ra, cần xem xét, rà soát báo cáo kết quả khảo sát đối với các trường hợp bắt buộc theo quy định tại Thông tư 12, khi phương tiện phải có đơn vị tư vấn lập hồ sơ khảo sát đường bộ.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

 

Nguyễn Sử/VOV- Giao thông (thực hiện)
Đạp hết ga khi đăng kiểm: Bất đồng giữa Hiệp hội vận tải và cơ quan đăng kiểm
Đạp hết ga khi đăng kiểm: Bất đồng giữa Hiệp hội vận tải và cơ quan đăng kiểm

Đạp hết ga khi đăng kiểm: Bất đồng giữa Hiệp hội vận tải và cơ quan đăng kiểm

VOV.VN - Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam lần thứ 2 tiếp tục kiến nghị điều chỉnh quy trình kiểm định khí thải xe diesel, cho rằng việc yêu cầu đạp ga tối đa tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật và chưa phản ánh đúng điều kiện vận hành thực tế.

Giá cước vận tải biến động, Bộ Xây dựng vào cuộc kiểm tra trên toàn quốc
Giá cước vận tải biến động, Bộ Xây dựng vào cuộc kiểm tra trên toàn quốc

Giá cước vận tải biến động, Bộ Xây dựng vào cuộc kiểm tra trên toàn quốc

VOV.VN - Trước diễn biến giá nhiên liệu biến động mạnh, Bộ Xây dựng thành lập đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai và điều hành giá cước vận tải đường bộ tại nhiều địa phương, nhằm kiểm soát tình trạng tăng giá bất hợp lý và ổn định thị trường logistics.

Đề xuất lái xe vi phạm nhiều lần, DN vận tải có thể bị đình chỉ khai thác
Đề xuất lái xe vi phạm nhiều lần, DN vận tải có thể bị đình chỉ khai thác

Đề xuất lái xe vi phạm nhiều lần, DN vận tải có thể bị đình chỉ khai thác

VOV.VN - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản đề xuất, nếu để lái xe vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều lần, doanh nghiệp vận tải có thể bị phạt tiền, đình chỉ khai thác phương tiện/tuyến có thời hạn và đề xuất hình sự hóa trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

