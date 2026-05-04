Lốc xoáy quét qua, 25 tấn sầu riêng ở Đồng Nai rụng trắng vườn

Thứ Hai, 16:12, 04/05/2026
VOV.VN - Một trận mưa lớn kèm lốc xoáy dữ dội vừa xảy ra trên địa bàn xã Bù Đăng, TP.Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, đặc biệt là các vườn sầu riêng đang kỳ thu hoạch.

Tối 3/5, trên địa bàn xã Bù Đăng, đặc biệt là các thôn Đoàn Kết, Thiện Tân và Minh Hưng có mưa lớn kèm lốc xoáy.

Sầu riêng bị gãy, rụng trái sau cơn mưa kèm lốc xoáy tối 3/5

Sức gió mạnh đã làm khoảng 25 tấn sầu riêng (loại 75 ngày tuổi) bị rụng trắng gốc, gây tổn thất lớn cho thu nhập của bà con.

Sầu riêng rụng đầy gốc 

Bên cạnh đó, 4 căn nhà dân bị tốc mái hoàn toàn; 3 căn nhà bị tốc mái một phần; sập hoàn toàn 70m hàng rào che tôn.

Nhà dân bị tốc mái 

Ngay sáng 4/5, đoàn công tác của xã do Chủ tịch UBND xã Bù Đăng- ông Nguyễn Thanh Tùng dẫn đầu đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Hàng rào bị lốc xoáy cuốn sập

Ban quản lý các thôn phối hợp cùng Phòng Kinh tế khẩn trương rà soát, thống kê chính xác, đầy đủ các thiệt hại về diện tích cây trồng, vật nuôi và kiến trúc. Từ đó, kịp thời tham mưu phương án hỗ trợ nhằm giúp bà con sớm ổn định sản xuất và đời sống sau thiên tai.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông, lốc xoáy ở Lào Cai
Lốc xoáy gây hư hại 116 nhà dân, Quảng Ngãi tập trung khắc phục hậu quả

VOV.VN - Hôm nay (4/3), chính quyền xã Ba Vì (huyện Ba Tơ cũ), tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

Đà Nẵng: Sạt lở dữ dội trên quốc lộ 40B, lốc xoáy làm hư hại nhiều nhà dân

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 40B, đất đá đổ ầm ầm xuống đường khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy. Cùng thời điểm, một trận lốc xoáy quét qua phường Hương Trà làm nhiều nhà dân bị tốc mái.

