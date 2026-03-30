Gần 700 ngôi nhà bị tốc mái do mưa giông, lốc xoáy ở Thái Nguyên

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, đến 15h ngày 30/3, thiên tai khiến cháu S.T.X (sinh năm 2017, trú tại xã Cao Minh) bị thương do sập nhà, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Toàn tỉnh ghi nhận 684 ngôi nhà bị tốc mái. Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng gồm xã Phúc Lộc (104 nhà), xã Đồng Phúc (72 nhà), xã Thượng Minh (66 nhà). Ngoài ra, giông lốc làm hư hại 5 điểm trường, đổ 2 cột điện hạ thế, sạt lở 30m kênh mương nội đồng. Sản xuất nông nghiệp thiệt hại gần 70ha cây trồng, chủ yếu là ngô, hoa màu và cây công nghiệp. Tại một trại chăn nuôi, 1.000 con vịt con bị chết do sập chuồng. Tổng thiệt hại ước khoảng 8 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, dọn dẹp, sớm ổn định cuộc sống. Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh tiếp tục duy trì trực ban, theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo cho người dân.