Lời dạy của Bác về tinh thần đoàn kết toàn dân tộc còn nguyên giá trị

Chủ Nhật, 12:00, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 25/4, tại Hội trường 2/9, phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 80 năm Bác Hồ gửi Thư đến Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (1946–2026), đồng thời gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Cách đây 80 năm, ngày 19/4/1946, tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, quy tụ đại biểu các dân tộc Tây Nguyên cùng các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ, thể hiện tinh thần đoàn kết chống thực dân Pháp.

Từ bức thư của Bác Hồ gửi Đại hội năm xưa, Gia Lai cùng nhiều địa phương đã có hành trình 80 năm bền bỉ vun đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng bào các dân tộc Ba Na, Gia Rai, Kinh và các dân tộc khác luôn một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần làm nên những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Tây Nguyên, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

loi day cua bac ve tinh than doan ket toan dan toc con nguyen gia tri hinh anh 1
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh giá trị vượt thời đại của Thư Bác Hồ gửi đến l Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku 80 năm trước.

Sau ngày đất nước thống nhất, các dân tộc anh em tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, chung sức khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, xây dựng quê hương. Bước vào thời kỳ đổi mới, tinh thần ấy tiếp tục trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, riêng đối với Gia Lai, tỉnh có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên không gian phát triển rộng lớn, giàu bản sắc văn hóa và tiềm năng. Từ đại ngàn Tây Nguyên đến vùng duyên hải phía Đông, từ biên giới đất liền đến biển đảo, tỉnh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhanh và bền vững.

loi day cua bac ve tinh than doan ket toan dan toc con nguyen gia tri hinh anh 2
Tỉnh Gia Lai tặng bằng khen các cá nhân là người có uy tín tại Gia Lai có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đại biểu tại tọa đàm khẳng định, trong bối cảnh mới, việc tiếp tục khắc ghi lời dặn của Bác về đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần được cụ thể hóa thành ý chí, hành động và sức mạnh chung nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Có mặt tại buổi lễ, Già làng Đinh Chương, dân tộc Ba Na, ở xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai nói: "Bản thân mình và tất cả nhân dân rất tin tưởng Bác Hồ, Bác đã giúp cho dân có ấm no, hạnh phúc, đoàn kết gắn bó với nhau. Tới thời điểm này nhân dân rất đoàn kết gắn bó với nhau y như anh em ruột thịt, vui vẻ, học tập học hỏi nhau phát triển kinh tế học tập lao động ngày càng phát triển”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trao Bằng khen tặng 95 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, ghi nhận những đóng góp tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

PV/VOV-Tây Nguyên
5 điều Bác Hồ dạy và màn xuất hiện đặc biệt giữa tuần lễ thời trang quốc tế
5 điều Bác Hồ dạy và màn xuất hiện đặc biệt giữa tuần lễ thời trang quốc tế

VOV.VN - Vượt qua khuôn khổ một show diễn thời trang thông thường, "Việt Nam đa sắc 2026" tại Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến (Trung Quốc) đã gây bất ngờ lớn khi đưa hình ảnh Bác Hồ và "5 điều dạy thiếu niên nhi đồng" lên sàn runway quốc tế.

5 điều Bác Hồ dạy và màn xuất hiện đặc biệt giữa tuần lễ thời trang quốc tế

5 điều Bác Hồ dạy và màn xuất hiện đặc biệt giữa tuần lễ thời trang quốc tế

VOV.VN - Vượt qua khuôn khổ một show diễn thời trang thông thường, “Việt Nam đa sắc 2026” tại Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến (Trung Quốc) đã gây bất ngờ lớn khi đưa hình ảnh Bác Hồ và "5 điều dạy thiếu niên nhi đồng" lên sàn runway quốc tế.

