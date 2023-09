Long An công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại 2 địa phương biên giới

Các vị trí sạt lở nguy hiểm thuộc bờ sông Vàm Cỏ Tây, rạch Cá Rô, thị xã Kiến Tường và bờ kênh Dương Văn Dương, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa.

Vị trí thứ nhất chiều dài 1.273m, sạt lở tại bờ sông Vàm Cỏ Tây (thuộc Phường 1, Phường 2). Vị trí thứ hai tại bờ Rạch Cá Rô (thuộc Phường 3 thị xã Kiến Tường) chiều dài 1.176m. Hai vị trí này sạt lở đặc biệt nguy hiểm, vùng sạt lở lấn sâu vào trong từ 3-5m. Độ sâu từ mặt đất hiện trạng đến đáy kênh từ 12-15m.

Các địa phương có sạt lở chủ động phương án ứng phó (Ảnh: NQ)

Còn điểm sạt lở đường giao thông nông thôn liên ấp 1-4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa dài khoảng 270m với 5 đoạn sạt lở. Trong đó có 2 đoạn thuộc sạt lở đặc biệt nguy hiểm và 3 đoạn sạt lở nguy hiểm.

UBND tỉnh Long An đã yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó. Khẩn trương di dời người dân trong khu vực ảnh hưởng đến nơi an toàn, ổn định đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại do sạt lở gây ra.