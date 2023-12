Long An thông xe tuyến đường Vành đai TP.Tân An

VOV.VN - Sáng 23/12, tỉnh Long An tổ chức lễ thông xe tuyến đường Vành đai TP.Tân An. Công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng trước thời hạn 2 năm, thể hiện sự quyết tâm bứt phá mạnh mẽ của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An.