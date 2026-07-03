Lực lượng An ninh Công an TP Đà Nẵng đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

Cách đây tròn 80 năm, ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá, đấu tranh, trấn áp thắng lợi Vụ án tại địa chỉ số 7 phố Ôn Như Hầu, Hà Nội, đập tan Kế hoạch đảo chính phản cách mạng do Tình báo pháp và Đặc vụ Tưởng câu kết với Quốc dân Đảng thực hiện, bảo vệ tuyệt đối an toàn chính quyền cách mạng non trẻ trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân và ngày 12/7/1946 đã được xác định là Ngày Truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo thành phố dự lễ kỷ niệm

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân luôn một lòng, một dạ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân; phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Lực lượng An ninh Công an thành phố Đà Nẵng không chỉ là “lá chắn thép" vững chắc, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá chính quyền của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước mà còn là “thanh bảo kiếm” sắc bén, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng qua các giai đoạn lịch sử cách mạng.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Bước vào giai đoạn mới, lực lượng An ninh Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm an ninh an toàn hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch mang tầm quốc tế diễn ra trên địa bàn thành phố.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh Công an thành phố Đà Nẵng trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của địa phương. Thành phố đang triển khai thực hiện nhiều chủ trương, định hướng chiến lược của Trung ương nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của khu vực miền Trung và cả nước. Các nguy cơ về an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh kinh tế; các hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng An ninh nhân dân.

Ông Hồ Kỳ Minh nói: “Tôi đề nghị lực lượng An ninh Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược; tham mưu hiệu quả cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong bảo đảm an ninh quốc gia gắn với phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục xây dựng lực lượng An ninh nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

8 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP tặng Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao Bằng khen tặng 2 cá nhân và 8 tập thể tiêu biểu. Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 94 cá nhân có thành tích xuất sắc.