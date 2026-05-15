Công an Đà Nẵng phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn trên địa bàn

Thứ Sáu, 12:15, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng nhận được Công văn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị xác minh, bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã của Hàn Quốc có tên JOO YOUNG SU (SN 1979) theo Thông báo truy nã đỏ Interpol vào ngày 22/4/2026 của Ban Tổng Thư ký Interpol.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và theo dõi di biến động của đối tượng trên địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng xác định JOO YOUNG SU đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại TP Đà Nẵng. Phòng Cảnh sát hình sự ngay sau đó đã phối hợp với Công an xã Duy Nghĩa tiến hành xác minh thông tin liên quan.

Cơ quan công an phối hợp bàn giao đối tượng cho phía Hàn Quốc theo quy định.

Kết quả xác minh, cơ quan công an phát hiện tại khách sạn trên địa bàn xã Duy Nghĩa có một công dân Hàn Quốc tên JOO YOUNG SU đang cư trú với mục đích du lịch. Đến ngày 11/5/2026, lực lượng công an xác định chính xác đây là đối tượng truy nã quốc tế nên đã phối hợp tiến hành bắt giữ theo quy định.

Ngày 13/5, sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện bàn giao đối tượng JOO YOUNG SU cho phía Hàn Quốc tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng theo đúng quy định pháp luật.

 

Lệnh truy nã đỏ vào ngày 22/4/2026 của Ban Tổng Thư ký Interpol.

Việc nhanh chóng phát hiện, bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã quốc tế thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bắt đối tượng truy nã quốc tế tại Nội Bài

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế Trần Thị Hoài Nam (SN 2000, trú phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình).

Thanh Hà/VOV- Miền Trung
Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc bị truy nã khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 13/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an phường Hồng Bàng vừa bắt giữ và bàn giao một đối tượng người Trung Quốc bị truy nã.

Ba Lan yêu cầu dẫn độ cựu bộ trưởng bị truy nã vì tội tham nhũng

VOV.VN - Ngày 11/5, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Żurek cho biết, nước này sẽ chính thức gửi yêu cầu dẫn độ đối với ông Zbigniew Tadeusz Ziobro, cựu bộ trưởng đang đối mặt với cáo buộc tham nhũng, sau khi ông Ziobro xác nhận đang ở Mỹ.

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã khi đang nhập cảnh từ Campuchia

VOV.VN - Ngày 11/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Bộ đội Biên phòng TP. Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đức (SN 1997) sau gần 1 năm lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

