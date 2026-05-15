Công an Đà Nẵng phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn trên địa bàn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và theo dõi di biến động của đối tượng trên địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng xác định JOO YOUNG SU đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại TP Đà Nẵng. Phòng Cảnh sát hình sự ngay sau đó đã phối hợp với Công an xã Duy Nghĩa tiến hành xác minh thông tin liên quan.

Cơ quan công an phối hợp bàn giao đối tượng cho phía Hàn Quốc theo quy định.

Kết quả xác minh, cơ quan công an phát hiện tại khách sạn trên địa bàn xã Duy Nghĩa có một công dân Hàn Quốc tên JOO YOUNG SU đang cư trú với mục đích du lịch. Đến ngày 11/5/2026, lực lượng công an xác định chính xác đây là đối tượng truy nã quốc tế nên đã phối hợp tiến hành bắt giữ theo quy định.

Ngày 13/5, sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện bàn giao đối tượng JOO YOUNG SU cho phía Hàn Quốc tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng theo đúng quy định pháp luật.

Lệnh truy nã đỏ vào ngày 22/4/2026 của Ban Tổng Thư ký Interpol.

Việc nhanh chóng phát hiện, bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã quốc tế thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.