Công an Đà Nẵng xử lý hơn 100 người tương tác trên các trang Facebook phản động

Từ ngày 10/6 đến 20/6/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt tiến hành xác minh, mời làm việc đối với 79 trường hợp có hành vi vi phạm. Hiện, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý hơn 20 trường hợp còn lại theo đúng quy định của pháp luật, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận, tương tác với các trang phản động (Ảnh Công an)

Qua làm việc, phần lớn các trường hợp đã thừa nhận hành vi tương tác, bình luận đối với các nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Qua xác minh cho thấy, đa số các trường hợp vi phạm chưa nhận diện đầy đủ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng nên đã vô tình tiếp tay lan truyền các thông tin xấu độc.

Đáng chú ý, các trang mạng mà các cá nhân này tham gia tương tác đều do các đối tượng phản động quản lý, điều hành, trong đó có Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài. Đây là những đối tượng đã bị cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam xử lý về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước.

Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật có liên quan, các trường hợp vi phạm đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, nội dung vi phạm, rời khỏi các hội nhóm, trang mạng phản động và ký cam kết không tái phạm.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, chia sẻ hoặc phát tán trên không gian mạng; chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các nguồn thông tin được kiểm chứng. Tuyệt đối không tham gia bình luận đồng thuận, cổ súy hoặc tiếp tay cho các nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác (Ảnh Công an)

Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo: “Chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc “4 không”. Thứ nhất là “không tin”. Chúng ta không vội tin những thông tin giật gân, chưa được kiểm chứng từ các trang mạng xã hội không chính thống.

Thứ hai là “không bình luận”, tuyệt đấu không để lại lời bình luận trong các bài viết mang tính chất kích động, xuyên tạc. Dù tranh cãi hay phản bác đều là vô tình làm tăng tương tác, giúp các bài viết đó lan rộng mạnh hơn.

Thứ ba là “không chia sẻ”. Thứ tư là không nhấn nút like hoặc theo dõi”.