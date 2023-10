Luyện tập xử trí tình huống phòng chống cháy nổ tại căn cứ Quân sự Cam Ranh

Tại buổi tập huấn, lực lượng Công an phòng cháy chữa cháy thành phố Cam Ranh đã tập huấn cho các quân nhân và thân nhân đang sinh sống trong khu chung cư những kiến thức cơ bản về cháy nổ, cứu nạn; điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, nhà để xe; được hướng dẫn về quy trình, thao tác sử dụng, cách bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy; hướng dẫn cho quân và nhân dân trong khu chung cư chi tiết, thao tác từng bước sử dụng bình chữa cháy cũng như kỹ năng xử lý để dập tắt đám cháy một cách hiệu quả, an toàn và nhanh nhất cùng một số kỹ năng, phương pháp thoát nạn khi có tai nạn, sự cố xảy ra, hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy…

Luyện tập xử trí tình huống phòng chống cháy nổ tại khu Chung cư Căn cứ Quân sự Cam Ranh

Ngay khi kết thúc tập huấn, các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân, Công an PCCC thành phố Cam Ranh, sân bay Quốc tế Cam Ranh, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 và lực lượng quân, dân sống trong khu chung cư Căn cứ Quân sự Cam Ranh đã phối hợp tổ chức luyện tập xử lý tình huống cháy nổ tại khu chung cư Căn cứ Quân sự Cam Ranh.

Luyện tập xử trí tình huống phòng chống cháy nổ tại khu Chung cư Căn cứ Quân sự Cam Ranh

Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hanh cũng như trước tình hình xảy ra cháy nổ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tái sản trên cả nước trong thời gian vừa qua. BTL Vùng phối hợp tổ chức tập huấn và luyện tập xử trí các tình huống cháy nổ nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, sự hiểu biết cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy cho quân và nhân dân đang sinh sống trong khu chung cư.

Thực hành tình huống

Việc tổ chức luyện tập xử trí tình huống giả định cháy trong hầm để xe của tòa nhà N1 và có nhiều khói đen bốc lên để kiểm tra thực tế khả năng, mức độ phản ứng trong xử lý tình huống cháy của lực lượng bảo vệ tòa nhà và thân nhân của quân nhân đang sinh sống tại khu chung cư. Đồng thời đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị rèn luyện khả năng cơ động, kỹ năng thao tác sử dụng phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy nổ, sẵn sàng xử lý tốt khi có tình huống xảy ra bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong các hoạt động của đơn vị và tại gia đình tại khu vực Căn cứ Quân sự Cam Ranh.