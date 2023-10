Trải nghiệm phòng cháy chữa cháy với trưng bày chuyên đề của Bộ Công an

Sự kiện trưng bày có 650 hiện vật, chia làm 3 chủ đề là cuộc chiến của lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) với giặc lửa; hiểm họa từ cháy nổ; và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn. Đặc biệt, chủ đề 3 bao gồm các hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan, như thực hành kỹ năng dập lửa, thực hành kỹ năng thoát nạn trong đám cháy có khói và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân.

Một em học sinh thực hành kỹ năng dập lửa bằng bình chữa cháy trong nội dung trải nghiệm tại sự kiện. Ảnh: Trung Hiếu.

Dự sự kiện có đại diện của Cục Công tác đảng, công tác chính trị (Bộ Công an), Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), Công an Hà Nội, và trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng như học sinh một số trường phổ thông tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc trưng bày chuyên đề “Cháy - kỹ năng phòng, chữa, thoát nạn”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an cho biết: Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong các nhiệm vu thường xuyên, quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) chủ trì khai mạc trưng bày chuyên đề. Ảnh: Trung Hiếu.

Trong phát biểu của mình, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn cũng đề cập những diễn biến phức tạp liên quan đến cháy nổ thời quan gần đây như các vụ cháy tại các khu dân cư, chung cư, khu công nghiệp, trung tâm thương mại… Ông cũng điểm lại những vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy quán karaoke tại Cầu Giấy (Hà Nội) tháng 8/2022, vụ cháy kho xưởng ở Thanh Oai (Hà Nội) vào tháng 9/2022… và mới đây nhất là vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người thiệt mạng.

Trưng bày chuyên đề “Cháy - kỹ năng phòng, chữa, thoát nạn” khai mạc hôm nay chính là một trong các hoạt động thiết thực, cụ thể để nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức, kỹ năng ứng phó các tình huống cháy nổ.

Trưng bày chuyên đề này diễn ra tại Bảo tàng Công an nhân dân (số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ Thứ Ba đến Chủ Nhật trong các ngày 4-14/10/2023.

Theo Bộ Công an, ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Lệnh số 53/LCT, công bố “Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy” - một cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng. Ngày 4/10 sau đó trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ. Qua 62 năm, lực lượng Cảnh sát PCCC vừa xây dựng lực lượng, vừa tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC rộng khắp trên cả nước; thực hiện kiểm tra, hướng dẫn biện pháp an toàn các kho tàng, cơ sở kinh tế, quốc phòng… Lực lượng đã tham mưu, đề xuất từng bước kiện toàn hệ thống văn bản pháp luật; tăng cường tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Một số hình ảnh về sự kiện:

Cắt băng khai trương sự kiện trưng bày chuyên đề PCCC. Ảnh: Trung Hiếu.

Cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn các em học sinh về kỹ năng dập lửa. Ảnh: Trung Hiếu.

Cảnh sát PCCC giới thiệu về kỹ năng di chuyển thoát nạn trong môi trường nhiều khói. Ảnh: Trung Hiếu.

(Ảnh: Trung Hiếu)

Bộ dò tìm trong tìm kiếm cứu hộ cứu nạn được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Trung Hiếu.