Lý do tiêu hủy toàn bộ 10 con đà điểu phát hiện trên Quốc lộ 62 ở Tây Ninh

Thứ Hai, 10:56, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ 10 con đà điểu được phát hiện trên Quốc lộ 62 do không xác định được chủ sở hữu và nguồn gốc.

Chiều 17/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh phối hợp công an, kiểm lâm và chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy 10 con đà điểu phát hiện trên Quốc lộ 62.

Việc này được thực hiện do không xác định được nguồn gốc đà điểu và không có người đến nhận, nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch.

 

Trước đó, vào khoảng 3h cùng ngày, người dân sống gần khu vực kênh 7 Thước (xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh) phát hiện đàn đà điểu trên. Tại hiện trường, 6 con đã chết và nằm la liệt dọc tuyến đường.

ly do tieu huy toan bo 10 con da dieu phat hien tren quoc lo 62 o tay ninh hinh anh 1
Đà điểu chết nằm bên Quốc lộ 62. Ảnh: HC

4 con đà điểu còn sống sót hoảng loạn chạy trên đường rồi lao vào vườn một nhà dân. Ngay sau đó, người dân xung quanh chủ động vây bắt, quản lý và trình báo đến cơ quan công an.

ly do tieu huy toan bo 10 con da dieu phat hien tren quoc lo 62 o tay ninh hinh anh 2
Đà điểu còn sống hoảng loạn di chuyển trên Quốc lộ 62. Ảnh: HC

Theo ghi nhận, mỗi con đà điểu nặng từ 50kg trở lên, có con đạt gần 70kg. 

ly do tieu huy toan bo 10 con da dieu phat hien tren quoc lo 62 o tay ninh hinh anh 3
4 con đà điểu còn sống được người dân tạm thời gom lại trước khi bàn giao cho công an. Ảnh: HC
Theo Tuấn Kiệt/VietNamNet
Tag: Tây Ninh Đà điểu quốc lộ đà điểu chết quốc lộ tiêu hủy đà điểu
