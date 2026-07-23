Mái ấm cho những người mang nỗi đau chiến tranh

Giữa tiếng máy trộn bê tông và tiếng búa gõ liên hồi, ngôi nhà mới của bà Nguyễn Thị Nhường, ở phường Ea Kao đang bước vào những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Mang trong mình di chứng chất độc da cam từ người cha từng tham gia kháng chiến, với bà Nhường, những âm thanh ấy chính là giai điệu của một giấc mơ đang trở thành hiện thực sau nhiều năm chật vật trong căn nhà xuống cấp.

Lực lượng hỗ trợ hoàn thiện phần sân và khuôn viên ngôi nhà mới của bà Nguyễn Thị Nhường, phường Ea Kao, trước ngày bàn giao.

“Được Đảng, Nhà nước cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể hỗ trợ gia đình xây căn nhà mới, gia đình mừng, phấn khởi lắm. Ước mơ bao nhiêu năm nay sắp được hiện thực. Đây là động lực để gia đình cố gắng, phấn đấu, sống tốt và ý nghĩa hơn", bà Nhường bộc bạch.

Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi những người trực tiếp góp sức dựng nhà cho bà lại chính là những người lính Cụ Hồ. Những ngày qua, 10 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 20, Lữ đoàn Đặc công bộ 198, Binh chủng Đặc công gần như có mặt thường xuyên tại công trình. Từ vận chuyển vật liệu, đào móng đến hỗ trợ thi công, lực lượng đặc công đã giúp gia đình bà Nhường rút ngắn tiến độ và giảm đáng kể chi phí.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 20, Lữ đoàn Đặc công bộ 198 trực tiếp tham gia xây dựng nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhường.

Thiếu tá Nguyễn Văn Duẩn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Đặc công 20 cho biết: “Sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã quán triệt tất cả anh em xác định rõ quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch, giúp cô chú có mái nhà vững chãi, khang trang. Sau khi hoàn thiện, đơn vị sẽ tổng dọn vệ sinh toàn bộ khu vực để gia đình chuyển vào ở một cách thoải mái nhất".

Nếu với bà Nhường là niềm vui về một mái nhà mới, thì với gia đình bà Phạm Thị Ngân ở phường Tân An, chỉ cần căn phòng không còn dột mỗi khi mưa xuống đã là niềm hạnh phúc lớn. Chồng bà từng tham gia chiến đấu, hai người con trai đều chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Một người đã mất, người con còn lại ngoài 40 tuổi nhưng không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ già.

Căn phòng nơi người con sinh sống nhiều năm qua bị dột nát, trần thạch cao hư hỏng, tường thấm rêu mốc. Sau gần một tháng, với sự vào cuộc của lực lượng dân quân, an ninh cơ sở, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên, căn nhà đã được sửa chữa đồng bộ từ chống thấm mái, làm trần, sơn tường đến chỉnh trang khuôn viên.

Căn phòng của gia đình bà Phạm Thị Ngân, phường Tân An, được sửa chữa khang trang hơn sau nhiều năm xuống cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc người con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Bà Phạm Thị Ngân xúc động chia sẻ: “Được tin bên quân đội sửa chữa nhà ở giúp thì rất bất ngờ, bởi vì gia đình có hướng bảo con là mượn thợ, nhưng con rể đi làm xa chưa về được, may quá được nhà nước hỗ trợ, rất là phấn khởi".

Theo ông Nguyễn Công Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An, địa phương hiện có gần 480 người có công. Dịp 27/7 năm nay, cùng với các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", phường đã rà soát và đề xuất hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các trường hợp đủ điều kiện. Riêng với gia đình bà Ngân, địa phương tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thường xuyên.

“UBND phường đã có rà soát tổng hợp báo cáo và được tỉnh, Trung ương phê duyệt sửa chữa cho 2 đối tượng, mỗi đối tượng 30 triệu để sửa chữa lại hai ngôi nhà để đảm bảo sinh hoạt cho hai gia đình, cuộc sống của họ an toàn hơn, tốt hơn. Ngoài ra, Đảng ủy, UBND phường đi thăm các đối tượng chính sách, ngoài kinh phí của Trung ương với tỉnh ra thì phường cũng cân đối ngân sách tặng quà mỗi gia đình 200.000 đồng", ông Thảo cho biết.

Các đơn vị Quân đội đồng loạt ra quân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Đắk Lắk.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 42 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ nhà ở, gồm 22 căn xây mới và 20 căn sửa chữa tại 28 xã, phường. Để hoàn thành trước ngày 27/7, các đơn vị quân đội đã đồng loạt ra quân từ cuối tháng 5.

Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, việc hoàn thành chương trình trước ngày 27/7 không chỉ bảo đảm tiến độ đề ra mà còn là món quà tri ân thiết thực dành cho các gia đình con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát động Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh vào đầu tháng 6/2026.

“Dịp 27/7 này, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc xây dựng các căn nhà này và đây cũng là để động viên, an ủi phần nào mất mát của người thân của họ và thể hiện tinh thần Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc cho các đối tượng có công với đất nước", ông Đào Mỹ nói.

Mỗi căn nhà hoàn thành trước ngày 27/7 không chỉ giúp các gia đình có nơi ở vững chãi hơn, mà còn là minh chứng cho sự tri ân được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Khi những mái ấm được dựng lên, những mất mát do chiến tranh cũng phần nào được xoa dịu, để những gia đình mang nỗi đau chiến tranh có thêm niềm tin và động lực tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.