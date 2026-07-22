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Ấm lòng những mái nhà nghĩa tình do bộ đội xây tặng người có công tại Gia Lai

Thứ Tư, 06:21, 22/07/2026
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VOV.VN - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát và di chứng vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình người có công với cách mạng ở Gia Lai.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang chung tay hoàn thành những mái ấm nghĩa tình, góp phần tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Căn nhà mới rộng hơn 50 m2 của gia đình chị Dương Thị Thành, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Cha chị là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, còn bản thân chị mang di chứng chất độc da cam với dị tật gù vẹo cột sống bẩm sinh. Suốt hơn hai mươi năm qua, ba mẹ con sống trong căn nhà xuống cấp. Đến nay, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước cùng những ngày công của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 17, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34, ước mơ về một mái ấm kiên cố đang dần thành hiện thực.

"Bộ đội về xây nhà cho những người dân khó khăn như gia đình tôi với kỳ vọng có một mái ấm sau này. Gia đình rất mừng, cảm ơn Đảng ủy và chính quyền và lực lượng bộ đội đã hỗ trợ nhà cho mẹ con tôi, để tôi và con trai có một tương lai sau này", chị Dương Thị Thành xúc động chia sẻ.

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Đại đội 17, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 tham gia xây nhà mới cho gia đình chị Dương Thị Thành.

Ở xã Ia Ly, gia đình ông Nguyễn Văn Tân cũng đang tất bật chờ ngày dọn vào căn nhà mới. Là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các con của ông cũng mang di chứng nên không đủ sức lao động nặng. Căn nhà cũ xây từ 30 năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng nhiều năm qua gia đình không đủ điều kiện sửa chữa. Nay, với sự chung tay của Nhà nước, bộ đội, người thân và bà con lối xóm, ngôi nhà mới đang được gấp rút hoàn thành trước mùa mưa.  

"Căn nhà cũ của tôi xây từ năm 1996 nên đã xuống cấp. Cũng may được Đảng, Nhà nước và bên quân đội hỗ trợ xây dựng cho gia đình căn nhà khang trang hơn. Cảm ơn Đảng, chính quyền và quân đội đã giúp gia đình có căn nhà chống được mưa bão, để biết rằng không ai bị bỏ lại phía sau", ông Nguyễn Văn Tân xúc động nói.

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Nhiều lực lượng hỗ trợ ngày công góp phần hoàn thiện ngôi nhà mới của gia đình anh Nguyễn Văn Dũng tại xã Mang Yang

Đằng sau niềm vui của các gia đình là những ngày lao động không quản nắng mưa của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Từ tháo dỡ nhà cũ, đào móng, san nền, vận chuyển vật liệu đến dựng tường, đổ bê tông... tất cả đều được những người lính trực tiếp thực hiện, góp phần giảm đáng kể chi phí thuê nhân công cho các hộ gia đình. Thiếu tá Phạm Văn Tạo, Đại đội trưởng Đại đội 17, cho biết:

"Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người tham gia kháng chiến có con bị nhiễm chất độc hóa học, Trung đoàn 48 phân công mỗi căn nhà có 7 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xây dựng. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành sớm hơn thời gian dự kiến, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, toàn tỉnh Gia Lai có 79 hộ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Mỗi căn nhà đang dần hoàn thiện là thêm một mái ấm được dựng lên bằng nghĩa tình quân - dân.

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Lực lượng chức năng xây nhà mới tặng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tân.

Ông Võ Lê Xuân Thiện, Chủ tịch UBND xã Mang Yang, cho biết, từ việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, các địa phương cũng xác định đây là bước khởi đầu để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, từng bước phát triển kinh tế sau khi có nơi ở vững chắc.

"Trên địa bàn xã Mang Yang sau sáp nhập hiện có 169 hộ gia đình chính sách, người có công. Đến nay các hộ cơ bản đã có nhà ở ổn định. Năm 2026, địa phương đang phối hợp xây dựng 2 căn nhà theo chương trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau khi người dân có nhà ở ổn định, xã sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống".

Chính từ sự quan tâm ấy, niềm vui an cư đang hiện hữu ở nhiều gia đình. Tại xã Mang Yang, căn nhà mới rộng 65 mét vuông của anh Nguyễn Văn Dũng - con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cũng đang hoàn thiện. Với gia đình năm thành viên của anh, đó không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là điểm tựa để vợ chồng yên tâm lao động, các con có điều kiện học tập tốt hơn.

"Vợ chồng tôi rất biết ơn khi Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã hỗ trợ xây dựng cho gia đình căn nhà để ở, yên tâm lao động sản xuất và các cháu có mái ấm để phấn đấu học hành, trở thành công dân tốt sau này phục vụ cho đất nước, xã hội".

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những di chứng vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Bởi vậy, mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ giúp người dân an cư mà còn là minh chứng sinh động cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Sự tri ân đang hiện hữu trong từng ngôi nhà, từng cuộc đời được tiếp thêm niềm tin và hy vọng.

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Đắk Lắk tặng quà các gia đình chính sách dịp 27/7, tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác thăm hỏi các đối tượng chính sách, người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), UBND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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