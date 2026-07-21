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Đắk Lắk tặng quà các gia đình chính sách dịp 27/7, tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng

Thứ Ba, 16:39, 21/07/2026
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VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác thăm hỏi các đối tượng chính sách, người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), UBND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổng kinh phí dành cho đợt tặng quà này gần 30 tỷ đồng. Tỉnh Đắk Lắk hiện quản lý trên 128.000 hồ sơ người đang hưởng chế độ, chính sách, trong đó hơn 94.000 hồ sơ người có công và thân nhân người có công với cách mạng, khoảng 34.000 hồ sơ người thuộc chính sách khác.

Ông Phan Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt năm nay, tỉnh Đắk Lắk sẽ trao gần 36.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 21,5 tỷ đồng tặng các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và các đối tượng chính sách khác. Toàn bộ kinh phí trao quà được trích từ ngân sách tỉnh Đắk Lắk.

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Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm hỏi, động viên và tặng quà lão thành cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ngoài quà của UBND tỉnh Đắk Lắk, dịp này Chủ tịch nước cũng tặng quà hơn 27.200 gia đình chính sách ở Đắk Lắk với tổng số tiền là hơn 8,23 tỷ đồng.

“Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường tập trung vào các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc các đối tượng người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, mang ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tri ân người có công và gia đình thương binh, liệt sĩ. Đây là đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta", ông Phan Đại Thắng thông tin thêm.

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Gần 476 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Dự kiến, hơn 1,56 triệu người có công sẽ được nhận quà với tổng kinh phí gần 476 tỷ đồng.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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