Mệnh lệnh ngày 2/9: Bộ đội thần tốc dựng mái ấm cho đồng bào rốn lũ Mường Than

Cách khu vực sạt lở 4km, bản Sân Bay, xã Mường Than là địa điểm được lựa chọn để quy hoạch khu tái định cư khẩn cấp. Khởi đầu từ một bãi đất trống, đến thời điểm này, nhiều căn nhà đã được dựng xong khung thép kiên cố, xây tường và bắt đầu lợp mái.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội đang khẩn trương thi công khu tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than (Lai Châu)

Đẩy nhanh tiến độ thi công, kết cấu ngôi nhà tái định cư dần hiện hữu từng ngày khiến những người dân sinh sống ngay đối diện công trường như gia đình anh Hà Văn Chiến không khỏi ngỡ ngàng. Những ngày qua, gia đình anh Hà Văn Chiến luôn mở rộng cửa, chuẩn bị sẵn bàn ghế, nước lọc, đá lạnh để tiếp sức cho bộ đội thi công.

Chứng kiến nhịp độ hối hả tại công trường, anh Chiến bộc bạch: "Thấy bộ đội về làm nhà cho dân vùng lũ là mừng lắm. Quân đội làm gì cũng thần tốc thật, cứu dân cũng nhanh mà làm nhà cũng nhanh. Vừa hôm trước mới thấy các bác xuống đây chốt phương án thôi mà hôm nay đã gần xong rồi. Chắc bà con sẽ sớm có nhà ở thôi".

Lực lượng chủ công làm nên tốc độ đáng kinh ngạc ấy là hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu. Hầu hết các quân nhân đang trong độ tuổi sung sức nhất từ 24-30 tuổi, là con em đồng bào các dân tộc bản địa nên rất thông thuộc địa hình. Đặc biệt, đây đều là những người lính đã qua đào tạo và dày dạn kinh nghiệm về xây lắp, vận hành máy cơ giới.

Đại úy Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 880 chia sẻ, dù cường độ làm việc rất khắc nghiệt, nhưng khí thế trên công trường không lúc nào thuyên giảm: "Lực lượng này vừa tham gia lắp đường điện sau công tơ ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, vừa hoàn thành đã có mặt tại đây để thực hiện nhiệm vụ luôn. Chúng tôi cũng cho cán bộ, chiến sĩ viết quyết tâm thư, xác định tinh thần cao nhất giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống".

Dự án này có tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng, quy mô 24 căn nhà cấp 4 kiên cố. Để hiện thực hóa Lệnh xây dựng khẩn cấp, phương pháp thi công tiên tiến nhất đã được áp dụng. Thay vì làm tuần tự, các cấu kiện cơ khí, khung thép được bộ đội gia công song song ngay trong lúc đào móng, đổ nền.

Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết: "Các đồng chí vẫn có ý chí quyết tâm rất cao, sẵn sàng vượt qua gian khó để giúp đỡ nhân dân. Chúng tôi cũng xác định sẽ làm song song các việc chứ không làm tuần tự, đồng thời lên phương án thi công cả ban đêm, trường hợp mưa sẽ căng dù làm bên trong để bảo đảm tiến độ".

Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, khung thép đã vươn cao, những mái nhà đầu tiên đã lợp bóng. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Bộ Tư lệnh Quân Khu 2, cùng tinh thần thi công không ngày nghỉ của bộ đội Cụ Hồ, mục tiêu cao nhất lúc này là phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án để bàn giao cho bà con trước ngày mùng 2/9.

24 mái ấm kiên cố này sẽ không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là món quà ý nghĩa nhất để đồng bào vùng lũ Mường Than an tâm đón Tết Độc lập, là điểm tựa vững chắc để gượng dậy và vươn lên sau thiên tai.