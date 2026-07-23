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Yến gạo, mớ rau, đồng tiền chắt chiu làm ấm lòng rốn lũ Mường Than

Thứ Năm, 10:28, 23/07/2026
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VOV.VN - Trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Than (Lai Châu) đã cuốn trôi nhà cửa, tài sản và hoa màu, đẩy nhiều gia đình vào cảnh trắng tay. Giữa mất mát, nghĩa đồng bào lại càng tỏa sáng khi người dân xã Pắc Ta chung tay sẻ chia lương thực, tiếp thêm động lực để vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lóc cóc trên chiếc xe đạp mini, giữa cái nắng oi ả tìm đến điểm tiếp nhận cứu trợ tại Trường Tiểu học xã Pắc Ta, bà Đặng Thị Hạnh nhễ nhại mồ hôi. Bẽn lẽn dựng chân chống xe, bà cẩn thận tháo chiếc dây co chằng trên gác-ba-ga, đỡ xuống yến gạo vừa xát còn nóng hổi, kèm theo mấy quả bí đỏ mới dỡ sau vườn nhà.

"Nhà tôi ở ngay cổng xưởng chè Hồng Đức, giờ thuộc bản Thái Hà. Thôi thì gọi là của ít lòng nhiều, đến để chia sẻ với bà con, đồng bào mình", bà Hạnh nói.

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Bà Đặng Thị Hạnh (áo đỏ) lóc cóc đạp xe, chở theo yến gạo mới xát và mấy quả bí đỏ hái sau vườn đến điểm tiếp nhận ủng hộ đồng bào Mường Than

Cách đó không xa, tại Trường Trung học cơ sở xã Pắc Ta, ông Nguyễn Ngọc Huyền - Bí thư Chi bộ bản Tạng Đán đang tất bật cùng anh em hạ dỡ nông sản chất kín trên chiếc xe bán tải bám đầy bùn lầy. Lấy trong cốp xe một túi nilon đựng xấp tiền lẻ đủ mọi mệnh giá, vuốt cho phẳng phiu, ông Huyền rưng rưng khoe đây là thành quả của các cán bộ thôn, mang loa kéo đi khắp bản vận động bà con quyên góp ngay trong đêm.

"Chủ yếu là nông sản, lá lành đùm lá rách chứ tiền không có. Thu nhập của bà con trên này rất khó khăn, mỗi người góp 5.000-10.000 đồng chứ không có mệnh giá 200.000, 500.000 đâu. Vì toàn người già ở nhà, còn các cháu trong độ tuổi lao động đều đi làm công ty ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội hết", ông Nguyễn Ngọc Huyền cho hay.

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Xấp tiền đủ mệnh giá do ông Nguyễn Ngọc Huyền - Bí thư Chi bộ bản Tạng Đán cùng cán bộ thôn đi vận động quyên góp từ bà con trong bản

Xe của bản Tạng Đán vừa dời đi, chiếc xe tải của bản Nà Sản đã đỗ xịch tới, trên thùng ắp đầy gạo và nhu yếu phẩm. Trưởng bản người Thái, Lò Văn Sai hồ hởi chia sẻ, ngoài vật phẩm, cả bản còn quyên góp được hơn 7 triệu đồng. Đáng quý ở chỗ, rất nhiều sự đóng góp đến từ những gia đình có hoàn cảnh không mấy khá giả.

"Nhiều hộ mới thoát nghèo thôi nhưng vẫn rất nhiệt tình. Họ bảo khi mình gặp khó mọi người chia sẻ với mình rồi, bây giờ mọi người khó khăn thì mình kể cả nghèo cũng phải ủng hộ lại, mong được chung tay giúp bà con vượt qua những ngày mưa lũ này", ông Lò Văn Sai nói.

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Nhiều người cao tuổi vẫn tự tay bê những bao gạo nghĩa tình đến điểm tập kết cứu trợ lũ lụt

Ngay sau khi trận lũ quét ập xuống Mường Than, địa phương giáp ranh là xã Pắc Ta lập tức dang rộng vòng tay. Họ không chỉ hỗ trợ nơi sơ tán cho 800 người dân, cắt cử người nấu ăn mỗi ngày, mà còn mở các điểm tiếp nhận viện trợ. 

Ông Nguyễn Nam Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Pắc Ta cho biết, với đặc thù kinh tế vùng cao, giá trị vật chất có thể không lớn, nhưng chứng kiến bà con lũ lượt kéo về ủng hộ mới thấu hiểu sức mạnh của nghĩa đồng bào: "Tình cảm của bà con không gì nói hết được, bản thân tôi cũng rớt nước mắt. Từng bản từng bản một, bà con đùm bọc, thương yêu nhau lắm, truyền thống từ xưa đến giờ vẫn thế. Bất kể khi xảy ra họa hoạn hay lũ lụt thì xa gần mọi người đều đến. Mặc dù đời sống còn khó khăn, nhưng bà con cứ có gì là ủng hộ cái đó".

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Không khí nhộn nhịp, ấm áp tình người tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ xã Pắc Ta. Dù đời sống còn nhiều khó khăn, bà con nông dân vẫn sẵn sàng nhường cơm sẻ áo

Yến gạo của bà Hạnh, những tờ tiền lẻ 5.000, 10.000 của người già bản Tạng Đán, hay nghĩa cử của những gia đình vừa thoát nghèo bản Nà Sản... tất cả đang dệt nên làn sóng yêu thương vô giá. Theo thống kê, sau gần 1 tuần xảy ra thảm họa, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu đã quyên góp được nguồn lực trị giá hơn 11 tỷ đồng gửi về rốn lũ Mường Than.

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Thông tuyến kỹ thuật từ đỉnh đèo Khau Co đến ngã ba đội 9, xã Mường Than

VOV.VN - Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục sạt lở, Quốc lộ 279 qua đèo Khau Co đã được thông tuyến kỹ thuật đối với các phương tiện có tải trọng từ 3,5 tấn trở xuống. Tuy nhiên, nhiều điểm trên tuyến vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chỉ di chuyển khi cần thiết và tuân thủ hướng dẫn khi lưu thông.

An Kiên-Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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