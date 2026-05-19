Metro TP.HCM sắp có "ATM Vé Nghĩa Tình"

Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) triển khai, dự kiến chính thức vận hành từ ngày 5/6 tại một số ga Metro trọng điểm.

Theo đó, mỗi ngày dự kiến cung cấp từ 500-1.000 vé metro miễn phí cho người dân khó khăn nhờ nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Các đơn vị đồng hành sẽ đóng góp kinh phí tương ứng với số lượng vé metro được “trả trước” để trao tặng cho người có nhu cầu hỗ trợ.

Thông tin về chương trình tại các ga metro

Theo ban tổ chức, đây là mô hình đầu tiên tại Việt Nam áp dụng cách thức hỗ trợ người dân thông qua “ATM vé”, thay vì tiền mặt. Không chỉ giúp giảm chi phí đi lại, chương trình còn hướng đến tạo điều kiện để người dân có thêm cơ hội học tập, làm việc, kết nối dịch vụ và tiếp cận không gian đô thị thuận lợi hơn.

“ATM Vé Nghĩa Tình” sẽ được lắp đặt tại ga Bến Thành và ga Bến xe Suối Tiên trên tuyến Metro số 1. Người dân có nhu cầu hỗ trợ có thể sử dụng căn cước hoặc ứng dụng VNeID để quét mã QR tại kiosk tự động, lựa chọn lộ trình và nhận phiếu đi tàu miễn phí.

Hướng dẫn nhận vé nghĩa tình

Hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu định danh và thông tin sử dụng nhằm phục vụ công tác đối soát, bảo đảm minh bạch và tránh trục lợi chính sách. Mỗi người được nhận một vé trong mỗi lần thao tác và phải cách ít nhất 30 phút mới có thể tiếp tục nhận thêm vé.

Bên cạnh ý nghĩa an sinh, chương trình cũng được triển khai đúng dịp hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6), hướng đến khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường, từng bước hình thành thói quen di chuyển xanh và văn minh tại TP.HCM.