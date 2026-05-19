Metro TP.HCM sắp có "ATM Vé Nghĩa Tình"

Thứ Ba, 19:02, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM sẽ lần đầu triển khai mô hình “ATM Vé Nghĩa Tình” trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), với 500-1.000 vé miễn phí mỗi ngày nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận phương tiện giao thông công cộng hiện đại.

Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) triển khai, dự kiến chính thức vận hành từ ngày 5/6 tại một số ga Metro trọng điểm.

Theo đó, mỗi ngày dự kiến cung cấp từ 500-1.000 vé metro miễn phí cho người dân khó khăn nhờ nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Các đơn vị đồng hành sẽ đóng góp kinh phí tương ứng với số lượng vé metro được “trả trước” để trao tặng cho người có nhu cầu hỗ trợ.

metro tp.hcm sap co atm ve nghia tinh hinh anh 1
Thông tin về chương trình tại các ga metro

Theo ban tổ chức, đây là mô hình đầu tiên tại Việt Nam áp dụng cách thức hỗ trợ người dân thông qua “ATM vé”, thay vì tiền mặt. Không chỉ giúp giảm chi phí đi lại, chương trình còn hướng đến tạo điều kiện để người dân có thêm cơ hội học tập, làm việc, kết nối dịch vụ và tiếp cận không gian đô thị thuận lợi hơn.

“ATM Vé Nghĩa Tình” sẽ được lắp đặt tại ga Bến Thành và ga Bến xe Suối Tiên trên tuyến Metro số 1. Người dân có nhu cầu hỗ trợ có thể sử dụng căn cước hoặc ứng dụng VNeID để quét mã QR tại kiosk tự động, lựa chọn lộ trình và nhận phiếu đi tàu miễn phí.

metro tp.hcm sap co atm ve nghia tinh hinh anh 2
Hướng dẫn nhận vé nghĩa tình

Hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu định danh và thông tin sử dụng nhằm phục vụ công tác đối soát, bảo đảm minh bạch và tránh trục lợi chính sách. Mỗi người được nhận một vé trong mỗi lần thao tác và phải cách ít nhất 30 phút mới có thể tiếp tục nhận thêm vé.

Bên cạnh ý nghĩa an sinh, chương trình cũng được triển khai đúng dịp hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6), hướng đến khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường, từng bước hình thành thói quen di chuyển xanh và văn minh tại TP.HCM.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: ATM Vé Nghĩa Tình Metro số 1 TP.HCM vé Metro miễn phí HTV HURC1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên giao thông công cộng xanh người khó khăn Metro TP.HCM
TP.HCM tăng tốc phát triển metro, hướng tới 187km đường sắt đô thị vào năm 2030
VOV.VN - Sau gần 20 năm mới hoàn thành Metro số 1, TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với hàng loạt tuyến metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 187km metro, tạo đột phá cho giao thông công cộng và liên kết vùng.

TP.HCM tăng tốc phát triển metro, thay đổi thói quen đi lại của người dân
VOV.VN - Giao thông công cộng tại TP.HCM mới đáp ứng được 2% nhu cầu di chuyển của người dân. Việc triển khai đồng bộ giải pháp “kéo - đẩy”, trong đó nâng chất dịch vụ, phát triển metro và thay đổi thói quen người dân là yếu tố then chốt.

TP.HCM xác định 3 trụ cột phát triển TOD gắn với metro
VOV.VN - TP.HCM đứng trước cơ hội tái cấu trúc đô thị toàn diện khi metro vận hành, trong đó TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) được xác định là “chìa khóa vàng”. Các chuyên gia nhấn mạnh 3 trụ cột chiến lược và yêu cầu hoàn thiện thể chế để thúc đẩy mô hình này.

