TP.HCM triển khai “ATM vé nghĩa tình” hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn đi metro

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai chương trình “ATM vé nghĩa tình” nhằm hỗ trợ kinh phí cho hành khách có hoàn cảnh khó khăn khi di chuyển trên tuyến đường sắt đô thị số 1 bằng nguồn xã hội hóa.

Theo đó, UBND TP.HCM thống nhất chủ trương thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí cho hành khách sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 theo đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 về chương trình “ATM vé nghĩa tình”.

Người dân mua vé đi Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

UBND TP giao Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 tiếp thu, triển khai đầy đủ các nội dung theo ý kiến của Sở Xây dựng; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan trước khi chương trình được triển khai chính thức.