  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nguy cơ mưa dông, lốc xoáy cuối tuần

Thứ Tư, 06:00, 06/05/2026
VOV.VN - Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao El Nino quay trở lại từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ mạnh vào cuối năm, kéo theo nắng nóng gay gắt và thời tiết cực đoan. Trong ngắn hạn, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục đối mặt mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), trong thời gian tới khả năng rất cao hiện tượng El Nino sẽ xuất hiện trở lại với xác suất từ 80–90% vào giữa năm 2026.

Đáng chú ý, hiện tượng này có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm, với xác suất khoảng 20–25% và kéo dài sang năm 2027, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hình thái thời tiết cực đoan trên diện rộng.

Theo dự báo, trong năm 2026, tình trạng nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Ngược lại, số lượng mưa và bão có xu hướng giảm. Tuy nhiên, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá lại có khả năng gia tăng, đặc biệt trong các giai đoạn chuyển mùa.

Các chuyên gia cảnh báo, những trận mưa lớn cục bộ với cường độ cao trong thời gian ngắn có thể gây ra hàng loạt hệ lụy như lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, cũng như tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại các đô thị.

Cũng theo ông Hưởng, khoảng ngày 8–9/5 (tức thứ 6–7 tuần này), một đợt không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc. Do tác động của hình thái này, thời tiết khu vực sẽ xuất hiện mưa dông trên diện rộng.

Đáng lưu ý, trong các cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn rủi ro đối với người dân và các hoạt động ngoài trời.

Tại khu vực phía Nam của Tây Nguyên và Nam Bộ, trong khoảng từ ngày 5–7/5/2026 cũng được dự báo xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong các đợt mưa dông, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra bất ngờ.

Trước những diễn biến thời tiết phức tạp trong thời gian tới, các chuyên gia khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai, nhất là tại các khu vực miền núi, vùng trũng thấp và đô thị đông dân cư.

Việc nâng cao ý thức phòng chống, cùng với sự chuẩn bị sớm sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra trong bối cảnh El Nino có nguy cơ quay trở lại mạnh mẽ.

Hào quang lạ bao quanh mặt trời ở Nghệ An gây xôn xao, chuyên gia nói gì?

VOV.VN - Hình ảnh quầng sáng nhiều màu bao quanh mặt trời xuất hiện tại nhiều địa phương ở Nghệ An trưa 5/5 khiến mạng xã hội xôn xao, dấy lên nhiều đồn đoán về “điềm lạ”. Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng khẳng định đây chỉ là hiện tượng tự nhiên do khúc xạ ánh sáng, không mang yếu tố tâm linh.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: El Nino 2026 dự báo thời tiết nắng nóng gay gắt không khí lạnh mưa dông lốc xoáy mưa đá gió giật mạnh ngập úng đô thị Trung tâm Khí tượng Thủy văn
Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại diện rộng, chuyên gia cảnh báo thời tiết phức tạp
Mưa đá, dông lốc gây thiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ, hơn 3.000 nhà tốc mái
