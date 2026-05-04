Mưa đá, dông lốc gây thiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ, hơn 3.000 nhà tốc mái

Thứ Hai, 18:06, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra trên diện rộng từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo báo cáo nhanh từ các tỉnh, thành gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh (Cập nhật đến 17h30 ngày 4/5), thiên tai đã khiến 12 người bị thương, trong đó Thái Nguyên có 5 người và Tuyên Quang 7 người.

Dông lốc và mưa đá gây thiệt hại tại Hà Tĩnh

Về nhà ở, có tới 3.100 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái. Thiệt hại tập trung nhiều tại Thái Nguyên (1.382 nhà), Nghệ An (953 nhà), Phú Thọ (376 nhà) và Tuyên Quang (159 nhà). Các địa phương khác như Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Thanh Hóa và Hà Tĩnh cũng ghi nhận nhiều nhà dân bị ảnh hưởng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại lên tới 15.722 ha. Trong đó, Nghệ An và Hà Tĩnh là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với lần lượt 7.560 ha và 5.827 ha bị thiệt hại. Ngoài ra, các tỉnh như Điện Biên, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nội và Thanh Hóa cũng ghi nhận diện tích cây trồng bị ảnh hưởng.

Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại ở Thái Nguyên

Thiên tai cũng gây hư hỏng nhiều công trình giáo dục và văn hóa, với 25 trường học bị tốc mái (chủ yếu tại Thái Nguyên và Nghệ An) và 12 nhà văn hóa bị hư hại.

Bên cạnh đó, nhiều hạ tầng thiết yếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng: 103 cột điện bị gãy, đổ; khoảng 100m kè bị sạt lở tại Phú Thọ và Nghệ An. Đáng chú ý, tại Nghệ An, khoảng 2.000 tấn mật của Công ty CP Mía đường Sông Lam bị tràn ra ngoài sau khi bể chứa bị sét đánh vỡ.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Mưa dông, lốc sét, mưa đá khiến nhiều người bị thương và hàng nghìn nhà bị tốc mái

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (tổng hợp từ các địa phương), các trận mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá xảy ra vào chiều tối và đêm 2/5 đã gây thiệt hại tại nhiều tỉnh khu vực miền Bắc, bao gồm Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Mưa đá dông lốc Thiệt hại miền Bắc Bắc Trung Bộ 3.100 nhà tốc mái 12 người bị thương Hư hỏng trường học 15.722ha hoa màu Gãy đổ cột điện Sét đánh vỡ bể mật Khắc phục hậu quả
