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Mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang, khẩn trương đảm bảo an toàn vùng hạ du

Thứ Tư, 16:06, 01/07/2026
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VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội về việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vùng hạ du sau khi hồ thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả lũ vào 16h hôm nay (1/7).

Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương thông báo đến chính quyền các cấp, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông về thông tin xả lũ. Đặc biệt, các đối tượng cần lưu ý gồm cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, công trình đang thi công cũng như các điểm khai thác, tập kết và trung chuyển cát sỏi.

mo cua xa day ho thuy dien tuyen quang, khan truong dam bao an toan vung ha du hinh anh 1
Hồ thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy từ 16h chiều nay

Các địa phương cần rà soát, triển khai ngay các phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình xả lũ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thực tế, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với các tình huống bất thường phát sinh về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai để phối hợp xử lý.

Đình Trung/VOV1
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