Mở rộng Cao tốc Nội Bài-Lào Cai đoạn Yên Bái, Lào Cai lên quy mô 4 làn xe

Theo Bộ GTVT, lý do là sau 8 năm đưa vào khai thác, đoạn tuyến Yên Bái-Lào Cai có quy mô phân kỳ đầu tư 2 làn xe đã bộc lộ nhiều bất cập; tốc độ khai thác thực tế thấp hơn thiết kế nên cần đầu tư mở rộng làn đường.

Bộ GTVT vừa có Công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai liên quan đến việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cao tốc Nội Bài-Lào Cai đoạn Yên Bái-Lào Cai lên quy mô 4 làn xe.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, tại Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến Cao tốc Nội Bài-Lào Cai có chiều dài 264 km, quy mô 6 làn xe.

Hiện nay, tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai đang khai thác với quy mô 4 làn xe đối với đoạn Nội Bài-Yên Bái, 2 làn xe đối với đoạn Yên Bái-Lào Cai do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường Cao tốc Việt Nam (VEC) trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quản lý, khai thác.

Sau gần 10 năm khai thác, lưu lượng giao thông trên đoạn tuyến Cao tốc Yên Bái-Lào Cai tăng cao, phía Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh việc đầu tư mở rộng đoạn tuyến để đáp ứng nhu cầu vận tải, khai thác đồng bộ toàn tuyến là cần thiết.

Ngoài ra, tại Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 6/10/2022 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và VEC khẩn trương nghiên cứu phương án huy động vốn, hình thức đầu tư để tiếp tục mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai theo quy mô 4 làn xe.

Do đó, Bộ GTVT đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai có ý kiến với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ, xác định phương án mở rộng đoạn tuyến Cao tốc Yên Bái-Lào Cai. Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lào Cai, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện.

Trước đó, VEC đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT cho phép tiến hành đầu tư mở rộng đoạn Cao tốc Yên Bái-Lào Cai.

Cụ thể, VEC sẽ huy động bằng các nguồn vốn hợp pháp theo quy định để mở rộng đoạn Cao tốc Yên Bài-Lào Cai dài 83km, từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, chiều rộng nền đường 24m, vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Theo đơn vị quản lý vạn hành cao tốc Nội Bài-Lào Cai, sau 8 năm đưa vào khai thác, đoạn tuyến Cao tốc Yên Bái-Lào Cai có quy mô phân kỳ đầu tư 2 làn xe đã bộc lộ nhiều bất cập; tốc độ khai thác thực tế trên đoạn tuyến thấp hơn thiết kế (tốc độ khai thác trung bình trên đoạn chỉ đạt khoảng 50km/giờ so với tốc độ thiết kế 80km/giờ); tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do khai thác theo quy mô đường 2 làn xe mà không có dải phân cách giữa.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án mở rộng đoạn Cao tốc Yên Bái-Lào Cai lên 4 làn xe là 8.740 tỷ đồng, trong đó đầu tư mở rộng 2 làn xe lên 4 làn xe đoạn Cao tốc Yên Bái-Lào Cai là 5.663,7 tỷ đồng; đầu tư tạo nhám đoạn và mở 3 cầu đoạn Nội Bài-Yên Bái là 3.076,3 tỷ đồng.