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Mở rộng QL2 qua Phú Thọ: Nhà thầu chậm thi công có thể bị cắt khối lượng

Thứ Năm, 22:44, 12/11/2026
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VOV.VN - Việc mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đang chậm tiến độ dù một số khu vực đã có mặt bằng. Bộ Xây dựng yêu cầu thi công cuốn chiếu, tăng mũi thi công, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu để bảo đảm hoàn thành dự án vào tháng 1/2027.

Mặt bằng đã bàn giao, một số nhà thầu vẫn chậm triển khai

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 (QL2) đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đang được Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, trong bối cảnh nhiều hạng mục triển khai chậm, một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân lực dù đã được bàn giao mặt bằng.

mo rong ql2 qua phu tho nha thau cham thi cong co the bi cat khoi luong hinh anh 1
Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo thi công cuốn chiếu các hạng mục, nghiên cứu cắt giảm, điều chuyển khối lượng công việc giữa các nhà thầu, bảo đảm tiến độ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (chủ đầu tư) phải khẩn trương rà soát tiến độ từng hạng mục, tổ chức thi công cuốn chiếu, tăng cường nguồn lực và có biện pháp xử lý đối với những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phải nghiên cứu cắt giảm, điều chuyển khối lượng công việc giữa các nhà thầu để bảo đảm tiến độ chung.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành trong tháng 1/2027. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện hiện chưa đáp ứng yêu cầu, nguyên nhân được xác định là do công tác bàn giao mặt bằng còn chậm và một số đơn vị chưa quyết liệt trong tổ chức thi công.

Đáng chú ý, tại một số đoạn tuyến đã được địa phương bàn giao mặt bằng, nhà thầu vẫn chưa huy động đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân lực để triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ tổng thể của dự án.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thông báo cụ thể kế hoạch thi công theo từng mũi, từng đoạn tuyến cho chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý công trình hạ tầng liên quan. Đây là cơ sở để địa phương chủ động phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạn chế tình trạng mặt bằng bàn giao không đồng bộ với kế hoạch thi công.

Đối với những khu vực đã có mặt bằng, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu khẩn trương tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực và tài chính, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công ngay. Đồng thời, các đơn vị phải chủ động chuẩn bị nguồn lực, bảo đảm triển khai đồng bộ với tiến độ bàn giao phần mặt bằng còn lại.

mo rong ql2 qua phu tho nha thau cham thi cong co the bi cat khoi luong hinh anh 2
Bộ Xây dựng yêu cầu thi công cuốn chiếu, điều chuyển khối lượng để "cứu" tiến độ QL2.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tập trung xử lý các hạng mục nằm trên đường găng tiến độ, tức những công việc có vai trò quyết định thời gian hoàn thành dự án.

Cụ thể, hạng mục thi công giếng cát do Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương Nam thực hiện; các hạng mục cầu Bãi Loan, cầu Kiệu và cầu Thượng Lạp do Công ty TNHH Kinh doanh và Xây dựng Thành Hưng đảm nhận; hệ thống thoát nước dọc, cống thoát nước ngang do Công ty TNHH Phúc Thành An thực hiện; thi công nền đường do Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương đảm nhiệm.

Đối với các hạng mục này, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu tăng thêm mũi thi công, bổ sung dây chuyền thiết bị, tổ chức làm thêm ca để rút ngắn thời gian thực hiện. Các nhà thầu cũng cần nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh quá trình xử lý nền đất yếu, bảo đảm phù hợp với tiến độ chung của toàn dự án.

Một yêu cầu đáng chú ý khác là phải xây dựng kế hoạch thi công cụ thể theo tuần, tháng đối với từng hạng mục và từng mũi thi công. Việc tổ chức thi công cần thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, hoàn thành dứt điểm từng phần việc, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân trong khu vực dự án.

Kiểm soát tiến độ từng tuần, không đánh đổi chất lượng công trình

Bên cạnh yêu cầu tăng tốc thi công, Bộ Xây dựng nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc kiểm soát năng lực và tiến độ thực hiện của từng nhà thầu.

Trường hợp nhà thầu không khẩn trương, thiếu tích cực trong tổ chức thi công, không đáp ứng tiến độ hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý theo quy định. Các biện pháp được yêu cầu nghiên cứu gồm cắt giảm, điều chuyển khối lượng công việc giữa các nhà thầu nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án.

Đối với công tác tư vấn giám sát, Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá tiến độ thi công của nhà thầu hằng tuần, kịp thời có văn bản cảnh báo khi phát hiện vi phạm. Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ việc huy động máy móc, thiết bị và nhân lực; kiên quyết loại bỏ khỏi công trường những vật liệu không bảo đảm chất lượng, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đặc biệt là những nội dung liên quan đến điều chỉnh thiết kế, phải được tư vấn giám sát kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Tư vấn thiết kế có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giám sát tác giả, phối hợp giải quyết các vấn đề kỹ thuật và điều chỉnh thiết kế (nếu có) cho phù hợp với điều kiện thi công thực tế, bảo đảm yêu cầu kinh tế - kỹ thuật và tính ổn định của công trình.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu đặt công tác quản lý chất lượng lên hàng đầu, không vì áp lực tiến độ mà bỏ qua các yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Văn bản chỉ đạo nêu rõ: "Công tác quản lý chất lượng phải đặt lên hàng đầu, kiên quyết không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường theo quy định".

Cùng với việc đôn đốc thi công, chủ đầu tư phải quan tâm đẩy nhanh công tác giải ngân. Các nhà thầu và đơn vị liên quan cần khẩn trương lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành theo quy định, bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch đã đăng ký.

Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có chiều dài hơn 11 km, nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc tỉnh Vĩnh Phúc). Công trình được đầu tư nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô từ 4 - 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.258 tỷ đồng. Với thời hạn hoàn thành dự kiến vào tháng 1/2027, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết, song phải bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư công trình.

Phi Long/VOV.VN
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