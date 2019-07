Mổ tim hở thành công cho bé sinh non chỉ nặng 1,6kg

Bé gái là con thứ 2 trong cặp sinh đôi của sản phụ Lê Ngọc Anh Thư, ở tỉnh Tiền Giang, chào đời ngày 20/4/2019 tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM với cân nặng 1 kg. Do bị thở co lõm ngực, các bác sĩ phải hỗ trợ hô hấp, truyền dịch và kháng sinh cho bé.

Tại đây, bác sĩ phát hiện ống động mạch, lỗ thông liên thất của bé quá lớn, bé thở co kéo liên sườn, bụng phình to, không bú được sữa. Các bác sĩ cho biết bé bị viêm phổi, bóng tim to. Bé được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ nhanh chóng chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiến hành phẫu thuật cột ống động mạch.

Em bé nhỏ hơn bàn tay.

Trước khi phẫu thuật, bé được các bác sĩ chăm sóc cẩn thận nhưng khi bệnh nhi được 1,3 kg thì bị viêm phổi nặng, nhiễm trùng máu. Các bác sĩ đã lên phương án phẫu thuật cột ống động mạch với hy vọng bé hết bệnh suy tim và lên cân tốt để có thể tiến hành một cuộc mổ hở để đóng lại lỗ thông liên thất.

Khi bé được 1,6kg, tình trạng suy tim vẫn không cải thiện, có dấu hiệu suy hô hấp, suy tim quá nhanh, có nguy cơ ngộ độc gây tử vong rất cao. Các bác sĩ quyết định mổ ngay để cứu bé, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn do cân nặng quá nhỏ, sức khỏe yếu.

Bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng Đơn vị phẫu thuật tim, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết: “Các mô của em bé rất mỏng manh, tôi rất sợ trong quá trình mổ nó bị xé rách. Khi mổ tim hở sợ nhất là block tim, nghĩa là tim không đập lại sau khi mình hoàn thành kỹ thuật trên đó. Với lại tôi sợ bị chảy máu, đặc biệt là chảy máu trong não, vì khi sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể là phải sử dụng thuốc chống đông, khi đó sẽ dễ dẫn đến xuất huyết não”.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ căng thẳng, ekip thở phào nhẹ nhõm khi ca mổ thành công ngoài mong đợi. Bé có thể tự thở khí trời sau 30 tiếng. Bệnh nhi có dấu hiệu hồi phục tốt sau mổ và hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Hiện, bé cân nặng 1,7 ký, ăn tốt và dự kiến xuất viện sau 1 tuần nữa./.