English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một học sinh ở xã biên giới Hùng Sơn, Đà Nẵng tử vong do ăn lá ngón

Thứ Năm, 08:34, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (29/10), ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 học sinh ăn lá ngón, 1 em đã tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h15 hôm qua (28/10), tại điểm Trường liên cấp xã Hùng Sơn (điểm Trường xã Ch'Ơm cũ), có 2 em học sinh lớp 7 và lớp 8 trường này đã ă ăn một loại lá lạ ở rừng. Sau đó, 2 em có dấu hiệu bị hoa mắt chóng mặt.

mot hoc sinh o xa bien gioi hung son, Da nang tu vong do an la ngon hinh anh 1
Cây lá ngón mọc tự nhiên (ảnh minh họa)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa các cháu đi cấp cứu tại Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn. Đến chiều cùng ngày, một em đã tử vong. Em học sinh còn lại được các bác sĩ Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn cấp cứu và hiện sức khỏe đã ổn định.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngộ độc do ăn lá ngón được cứu sống nhờ bài thuốc quý của bác sỹ quân y
Ngộ độc do ăn lá ngón được cứu sống nhờ bài thuốc quý của bác sỹ quân y

VOV.VN - Ngày 18/10, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, quân y đơn vị vừa phối hợp với lực lượng y tế địa phương cứu chữa một người đàn ông bị ngộ độc do ăn lá ngón. Đây là trường hợp thứ 30 được đơn vị phối hợp cứu chữa thành công.

Ngộ độc do ăn lá ngón được cứu sống nhờ bài thuốc quý của bác sỹ quân y

Ngộ độc do ăn lá ngón được cứu sống nhờ bài thuốc quý của bác sỹ quân y

VOV.VN - Ngày 18/10, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, quân y đơn vị vừa phối hợp với lực lượng y tế địa phương cứu chữa một người đàn ông bị ngộ độc do ăn lá ngón. Đây là trường hợp thứ 30 được đơn vị phối hợp cứu chữa thành công.

Cấp cứu thành công bệnh nhi nguy kịch do ăn lá ngón
Cấp cứu thành công bệnh nhi nguy kịch do ăn lá ngón

VOV.VN - Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La, sau 3 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, bệnh nhi trong vụ ba mẹ con ăn lá ngón đã qua cơn nguy kịch.

Cấp cứu thành công bệnh nhi nguy kịch do ăn lá ngón

Cấp cứu thành công bệnh nhi nguy kịch do ăn lá ngón

VOV.VN - Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La, sau 3 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, bệnh nhi trong vụ ba mẹ con ăn lá ngón đã qua cơn nguy kịch.

Ba người ở Bắc Giang tử vong do uống rượu ngâm lá ngón
Ba người ở Bắc Giang tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

VOV.VN - Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vừa có kết luận, các nạn nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong đều do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.

Ba người ở Bắc Giang tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

Ba người ở Bắc Giang tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

VOV.VN - Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vừa có kết luận, các nạn nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong đều do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục