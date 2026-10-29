Một học sinh ở xã biên giới Hùng Sơn, Đà Nẵng tử vong do ăn lá ngón

Thông tin ban đầu, khoảng 12h15 hôm qua (28/10), tại điểm Trường liên cấp xã Hùng Sơn (điểm Trường xã Ch'Ơm cũ), có 2 em học sinh lớp 7 và lớp 8 trường này đã ă ăn một loại lá lạ ở rừng. Sau đó, 2 em có dấu hiệu bị hoa mắt chóng mặt.

Cây lá ngón mọc tự nhiên (ảnh minh họa)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa các cháu đi cấp cứu tại Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn. Đến chiều cùng ngày, một em đã tử vong. Em học sinh còn lại được các bác sĩ Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn cấp cứu và hiện sức khỏe đã ổn định.