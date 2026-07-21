Một người tử vong, nghi do điện giật khi sửa chữa điện tại nhà

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h10 cùng ngày, chị Lê Hồ Ngọc Thảo My (sinh năm 2008, ngụ ấp Ninh Thuận, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp) đi ra phía sau nhà thì nghe tiếng kêu lớn của em ruột là Lê Tấn Phát phát ra từ bên trong nhà.

Khi chạy vào kiểm tra, chị My phát hiện Phát nằm bất động trên nền nhà, tay trái vẫn đang nắm ổ cắm điện được kết nối với nguồn điện. Chị My đã dùng một chiếc giỏ xách bằng nhựa để tách tay nạn nhân khỏi ổ cắm, đồng thời tri hô mọi người xung quanh đến hỗ trợ ngắt nguồn điện và đưa Phát đến Bệnh viện Quân y 120 cấp cứu.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, qua thăm khám, các bác sĩ xác định Lê Tấn Phát đã tử vong trước khi được đưa vào viện. Theo gia đình, nạn nhân đã tự ý sửa chữa điện trong nhà và nhiều khả năng bị điện giật dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.