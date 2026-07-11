Một phường ở Đồng Nai cấp hơn 5.400 bộ sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập, phường Đồng Xoài, TP. Đồng Nai đã chủ động triển khai đề án "Thư viện sách giáo khoa dùng chung - cấp phát sách".

Chương trình nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa văn hóa tiết kiệm, sẻ chia và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa.

Lãnh đạo phường trao bảng tượng trưng tặng sách giáo khoa cho các trường (ảnh: ĐC)

Sau hơn 1 tháng tích cực vận động xã hội hóa, đề án đã nhận được sự đồng hành, hưởng ứng mạnh mẽ từ các trường học, phụ huynh, học sinh cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Nhờ đó, chương trình đã huy động đủ 5.466 bộ sách giáo khoa để chuyển về các trường tiểu học, THCS và học sinh lớp 10 trên địa bàn phường.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đánh giá, đây là mô hình tiên phong đầu tiên ở cấp phường, xã tại thành phố và thuộc số ít trên toàn quốc.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai tham quan mô hình chăm sóc sức khỏe tại phường Đồng Xoài (Ảnh: ĐC)

Điểm sáng của mô hình này là đảm bảo được tính duy trì lâu dài nhờ sự chủ động quản lý của nhà trường, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả phụ huynh và học sinh trong việc giữ gìn, luân chuyển sách cho các thế hệ học sinh tiếp theo.

Hiện nay vẫn còn một số xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Nai có điều kiện kinh tế khó khăn, đông đồng bào dân tộc thiểu số hoặc ở vùng sâu, vùng xa, nơi khả năng vận động xã hội hóa chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Do đó, các địa phương này rất cần thêm các nguồn lực đồng hành từ các mạnh thường quân hoặc nguồn hỗ trợ từ ngân sách.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai và lãnh đạo phường Đồng Xoài tặng quà cho người cao tuổi (Ảnh: ĐC)

Cũng trong sáng ngày 11/7, UBND phường Đồng Xoài đã ra mắt hai mô hình an sinh xã hội ý nghĩa khác là "Chăm sóc người cao tuổi ban ngày" và "Đội chăm sóc sức khỏe gia đình". Các mô hình này được thành lập với mục tiêu chung là bảo vệ sức khỏe cộng đồng ngay tại cơ sở.