  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thủ tướng: Bộ GD&ĐT hoàn thiện Nghị định về việc miễn phí sách giáo khoa phổ thông

Thứ Bảy, 11:53, 25/04/2026
VOV.VN - Sáng nay (25/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất.

Tại cuộc họp, Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện nghị định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả; triển khai hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao, giải quyết các khó khăn, vướng mắc. 

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo với các  nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển đã đề ra, đặc biệt là đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp đối với tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng năng suất lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Bộ, ngành giáo dục và đào tạo thời gian qua, đặc biệt là triển khai các Nghị quyết 57, 71 của Bộ Chính trị, Thủ tướng cũng chỉ rõ, số lượng văn bản, đề án, nhiệm vụ chưa hoàn thành còn khá lớn; việc rà soát sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp còn chậm; việc số hóa dữ liệu toàn ngành và tái cấu trúc thủ tục hành chính còn nhiều khó khăn; tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở nhiều địa phương; chất lượng giáo dục, đào tạo có lĩnh vực, có nơi còn hạn chế; vẫn còn tình trạng thiếu trường, lớp ở một số địa phương, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ; bộ sách giáo khoa chất lượng còn có những hạn chế; việc đào tạo nghề nhiều lĩnh vực còn chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động...

Cho rằng, những hạn chế có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là nhận thức chưa đầy đủ, quyết tâm chính trị ở một số nơi chưa cao, cơ chế phối hợp liên ngành chưa thật hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương hành chính còn chưa nghiêm...

Toàn cảnh cuộc họp

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ và ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện quy chế, đổi mới lề lối làm việc; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị; kịp thời thay thế các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo đảm chất lượng công việc.

Về tập trung hoàn thiện thể chế, chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; Đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Về giáo dục phổ thông, bảo đảm đủ sách giáo khoa thống nhất dùng chung trong toàn quốc từ năm học 2026-2027; chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, triển khai hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh các chương trình đào tạo tài năng gắn kết với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, nhất là các ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, các ngành, lĩnh vực mới; tăng cường hợp tác "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp"; đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu gắn với công nghệ chiến lược. Hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền về chính sách ưu đãi đặc thù về tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình Nghị định quy định về tự chủ trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

Về chuyển đổi số toàn ngành, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng khung kiến trúc, quản trị và chuẩn hóa dữ liệu; khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo; tái cấu trúc các thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng thông tin, dữ liệu; xây dựng, hoàn thiện các quy định liên quan trên môi trường số. 

Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong tháng 4/2026, trước hết khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực giáo dục và đạo tạo. Cùng với đó, Bộ cần tập trung hoàn thiện, trình ban hành ngay các văn bản, đề án: Nghị định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình để miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; nghị định quy định về quỹ học bổng quốc gia; phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ quốc gia Việt Nam...

Trong Quý II/2026, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình Nghị định quy định về tự chủ trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học; quy định về cơ chế tài chính trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; và quy định về chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ. Cùng với đó là xây dựng nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia; Chiến lược phát triển đại học; rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp.

Về xây dựng, vận hành hệ thống trường nội trú liên cấp các xã biên giới, Thủ tướng yêu cầu bố trí đủ nguồn lực để xây dựng các trường; kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng trường phổ thông bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; đồng thời nghiên cứu, đề xuất xây dựng các trường tại các khu vực, địa bàn khác.

Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tập trung chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thực sự chủ động hơn, quyết liệt hơn, sâu sát hơn, hiệu quả hơn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ, hiệu quả thực chất hơn nữa trong triển khai các công việc của ngành.

Thủ tướng: Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026

VOV.VN - Sáng 24/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dấu ấn kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI: Làm ngay, làm bài bản
VOV.VN - Những nội dung Quốc hội khóa XVI đã xem xét, quyết định tại kỳ họp lần thứ nhất không chỉ mang ý nghĩa của một kỳ họp mở đầu theo thông lệ, mà thực sự được nhìn nhận mở ra một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về kiến tạo thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước.

Việt Nam khẳng định vai trò đối tác tin cậy tại Kỳ họp Hội đồng Chấp hành UNESCO
VOV.VN - Từ ngày 8-23/4 tại Thủ đô Paris (Pháp), Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn dẫn đầu đã tham dự Kỳ họp lần thứ 224 của Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp quốc (UNESCO).

Thông tin tới bạn bè Mỹ kết quả Đại hội XIV và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội XVI
VOV.VN - Ngày 23/4, tại New York, Mỹ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc đã chủ trì buổi gặp gỡ, thông tin với bạn bè Mỹ về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

