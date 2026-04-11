Xã đầu tiên trong cả nước cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

Ngày 10/4, UBND xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng công bố triển khai chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh trên toàn địa bàn. Đây là xã đầu tiên trong cả nước thực hiện chủ trương này.

Theo kế hoạch, từ năm học 2026–2027, hơn 7.000 học sinh từ tiểu học đến THPT tại các trường trên địa bàn sẽ được cấp miễn phí sách giáo khoa. Trước đó, xã Hòa Vang đã triển khai mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung”, huy động nguồn lực xã hội nhằm giảm chi phí cho phụ huynh.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thông tin: trong năm học 2025-2026, địa phương vận động được hơn 500 triệu đồng và khoảng 6.000 cuốn sách, phục vụ hơn 15.000 lượt mượn của hơn 1.200 học sinh.

"Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71/2024, về chủ trương cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3588/2023 về bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, xã Hòa Vang có cơ sơ để tiếp tục huy động thêm nguồn lực để đảm bảo đủ cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho 100% học sinh trong năm học 2026-2027" - ông Lê Phú Nguyện cho biết thêm.

Được biết, xã Hòa Vang đã huy động gần 1,5 tỷ đồng để bổ sung khoảng 75.000 cuốn sách, nâng tổng số lên hơn 90.000 cuốn, đủ phục vụ miễn phí cho toàn bộ học sinh. Để bảo đảm hiệu quả lâu dài, các trường học được yêu cầu quản lý chặt việc cấp phát, mượn – trả; tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn sách; phụ huynh và học sinh cùng phối hợp bảo quản để sử dụng bền vững.