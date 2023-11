Một số đoạn Tỉnh lộ 650 tỉnh Phú Yên ngập sâu khoảng nửa mét

Mưa lớn trong ngày 13/11 khiến một số nơi trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Phú Yên bị ngập, nước tràn qua đường. Cụ thể, tại km1306+350 - Km1306+450 nước ngập sâu 20cm; Km1307+500 - Km1307+800 nước ngập sâu 30cm, đất đá tràn ra đường. Trên Tỉnh lộ 650 đoạn qua xã An Nghiệp, huyện Tuy An bị ngập sâu kéo dài khoảng 300m. Chính quyền huyện Tuy An đã rào chắn khu vực đường bị ngập, không cho phương tiện qua lại những vị trí nước ngập sâu.

Tỉnh lộ 650 ở tỉnh Phú Yên bị ngập sâu

Đến sáng nay (14/11), tại các vị trí ngập trên Quốc lộ 1A nước đã rút hết. Hiện, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Yên đang tập trung khơi thông hệ thống thoát nước; hốt dọn đất, đá bồi lấp mặt đường và rãnh dọc, đắp cấp phối đá dăm các vị trí ổ gà để đảm bảo an toàn giao thông; xếp rọ đá chân khay mái taluy cống bị xói lở. Riêng tại Tỉnh lộ 650 đoạn qua xã An Nghiệp, huyện Tuy An nước vẫn còn ngập khoảng nửa mét.

Khắc phục tình trạng đá tràn ra Quốc lộ 1A qua tỉnh Phú Yên sau đợt mưa lớn

Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết: “Tỉnh lộ 650, khu vực cầu Cây Cam đi lên nước ngập. Phương tiện không đi qua được. Chúng tôi cử lực lượng rà soát chỗ nào hư, sụt trượt thì hót đất và sửa, đồng thời rà soát các vị trí hay ngập lụt để cảnh báo cho người dân”.