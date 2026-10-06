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Một trường hợp bị xương cá xuyên đại tràng vào gan

Thứ Ba, 15:08, 06/10/2026
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VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) vừa xử trí thành công một trường hợp bị dị vật (được xác định là xương cá) xuyên đại tràng vào gan gây viêm phúc mạc khu trú.

Theo đó vào tối ngày 22/9/2026, bệnh nhân D.V.P. (41 tuổi, ngụ xã An Trạch, tỉnh Cà Mau), nhập Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu với triệu chứng đau âm ỉ vùng hạ sườn phải và hông phải. Các bác sĩ tiến hành thăm khám và thực hiện cận lâm sàng cần thiết để xác định nguyên nhân. Kết quả CT Scan bụng có thuốc cản quang ghi nhận dị vật cản quang hình que xiên từ thành đại tràng phải (đại tràng lên) vào gan, tạo ổ áp xe tại phân thùy V, VI của gan. Tổn thương có đường dò liên tục đến thành đại tràng phải, kèm tụ dịch ở bờ dưới tổn thương.

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Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật

Dựa trên kết quả thăm khám và hình ảnh học, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh viêm phúc mạc khu trú do dị vật làm thủng thành đại tràng lên gây áp xe gan (kích thước: 12 x 06 cm). Trước tình trạng tổn thương đã hình thành ổ áp xe và đường dò liên tục với thành đại tràng, người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi để xử trí nguyên nhân và kiểm soát ổ nhiễm trùng. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp tiếp cận, giải phóng ổ áp xe và lấy dị vật ra ngoài (dị vật được xác định là một đoạn xương cá có kích thước 03 x 0,3cm xuyên từ thành đại tràng lên vào phân thùy V, VI của gan).

Sau khi lấy dị vật, các bác sĩ tiến hành xử trí lỗ thủng tại thành đại tràng, rửa sạch ổ bụng và vùng tổn thương nhằm loại bỏ dịch viêm, mủ và kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Đồng thời, ê-kíp đặt dẫn lưu: ổ áp xe, vùng dưới gan và túi cùng Douglas để tiếp tục kiểm soát, theo dõi dịch sau phẫu thuật; Lấy mủ ổ áp xe gửi làm kháng sinh đồ, qua đó hỗ trợ bác sĩ lựa chọn kháng sinh phù hợp trong quá trình điều trị sau phẫu thuật. Việc xử trí đồng thời dị vật, lỗ thủng đại tràng, ổ áp xe và dẫn lưu giúp kiểm soát nguyên nhân gây nhiễm trùng, hạn chế nguy cơ tình trạng viêm nhiễm tiếp tục diễn tiến.

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Dị vật là một đoạn xương cá có kích thước 03 x 0,3cm

BS.CKI Đỗ Quốc Công - Cố vấn chuyên môn Khoa Ngoại - Liên Chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu khuyến cáo, dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là các loại xương có đầu nhọn như xương cá, có thể gây tổn thương thành ống tiêu hóa nếu mắc hoặc xuyên qua thành ruột. Khi xuất hiện tình trạng đau bụng kéo dài, đau khu trú hoặc tái diễn, đặc biệt kèm theo các dấu hiệu bất thường khác, người dân không nên chủ quan hay tự điều trị tại nhà; cần thăm khám sớm giúp bác sĩ xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng và để lại hậu quả nghiêm trọng do dị vật đường tiêu hóa gây ra, làm giảm chức năng sống của người bệnh. 

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Hóc xương cá kéo dài nguy hiểm thế nào?

VOV.VN - Hóc xương cá là tình huống thường gặp nhưng không nên chủ quan. Nếu xương mắc lâu ngày trong cổ họng hoặc đường tiêu hóa, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm nhiễm, áp xe, thủng cơ quan nội tạng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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