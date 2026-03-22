Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La

Trận mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn, kèm gió mạnh khiến cây trồng bị gãy cành, hư hại trên diện rộng. Nhiều vườn mận đang thời kỳ đậu quả bị dập nát, rụng quả hàng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời chủ động cảnh báo biện pháp phòng chống khi thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp.