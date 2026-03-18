Mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở xã Pa Ủ, Lai Châu

Thứ Tư, 18:22, 18/03/2026
VOV.VN - Mưa đá, gió lốc diễn ra khoảng 30 phút từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ ngày 17/3 tại bản Cờ Lò, xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu, khiến 24 ngôi nhà của dân bị tốc mái tôn.

Trận giông lốc và mưa đá xảy ra khoảng 30 phút vào ngày 17/3 tại bản Cờ Lò, làm 24 nhà dân bị tốc mái tôn. Một số nhà bị hư hỏng phần vách, nhiều vật dụng sinh hoạt bị ảnh hưởng do mưa lớn. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 360 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồn Biên phòng Pa Ủ đã huy động các cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân sự, dân quân tự vệ xã và công an xã tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. 

Ngay sau khi mưa đá xảy ra, lực lượng bộ đội biên phòng đã có mặt giúp người dân khắc phục thiệt hại.

Trung tá Cao Văn Quý, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pa Ủ cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền và các lực lượng ưu tiên hỗ trợ những hộ bị thiệt hại nặng, đảm bảo an toàn nơi ở cho người dân. Hiện xã Pa Ủ đang tiếp tục thống kê thiệt hại, triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời, đồng thời duy trì trực Ban Chỉ huy 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, đặc biệt là tình trạng dông lốc, mưa đá thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các địa phương khuyến cáo người dân chủ động phương án phòng, chống nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất

