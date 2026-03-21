Thời tiết hôm nay 21/3: Miền Bắc sương mù, mưa nhỏ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22/3, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện hiện tượng sương mù vào sáng sớm, kèm mưa rải rác.

Cụ thể, tại Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, mưa chỉ xảy ra vài nơi, song sáng sớm phổ biến tình trạng sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn. Đến trưa và chiều 22/3, thời tiết có xu hướng hửng nắng. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm đảm bảo an toàn.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 21/3

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía nam có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.