中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 21/3: Miền Bắc sương mù, mưa nhỏ rải rác

Thứ Bảy, 05:26, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -Thời tiết hôm nay 21/3, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Các khu vực Trung và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22/3, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện hiện tượng sương mù vào sáng sớm, kèm mưa rải rác.

Cụ thể, tại Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, mưa chỉ xảy ra vài nơi, song sáng sớm phổ biến tình trạng sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn. Đến trưa và chiều 22/3, thời tiết có xu hướng hửng nắng. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm đảm bảo an toàn.

thoi tiet hom nay 21 3 mien bac suong mu, mua nho rai rac hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 21/3

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía nam có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. 
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết ngày 21/3 miền bắc sương mù mưa nhỏ dự báo thời tiết thời tiết hôm nay thời tiết mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 19/3: Miền Bắc sáng có sương mù, trưa hửng nắng
Thời tiết hôm nay 19/3: Miền Bắc sáng có sương mù, trưa hửng nắng

VOV.VN - Hôm nay 19/3, miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng với nền nhiệt dễ chịu. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục có nắng, riêng miền Đông xuất hiện nắng nóng cục bộ trên 35 độ.

Thời tiết hôm nay 19/3: Miền Bắc sáng có sương mù, trưa hửng nắng

Thời tiết hôm nay 19/3: Miền Bắc sáng có sương mù, trưa hửng nắng

VOV.VN - Hôm nay 19/3, miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng với nền nhiệt dễ chịu. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục có nắng, riêng miền Đông xuất hiện nắng nóng cục bộ trên 35 độ.

Thời tiết hôm nay 18/3: Miền Bắc sương mù, trời lạnh về đêm
Thời tiết hôm nay 18/3: Miền Bắc sương mù, trời lạnh về đêm

VOV.VN - Ngày 18/3, khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, trời lạnh về đêm và sáng. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh, riêng miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Thời tiết hôm nay 18/3: Miền Bắc sương mù, trời lạnh về đêm

Thời tiết hôm nay 18/3: Miền Bắc sương mù, trời lạnh về đêm

VOV.VN - Ngày 18/3, khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, trời lạnh về đêm và sáng. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh, riêng miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Thời tiết hôm nay 17/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời lạnh
Thời tiết hôm nay 17/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời lạnh

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 17/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong khi đó, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam phổ biến ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm một số nơi có mưa rào và dông.

Thời tiết hôm nay 17/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời lạnh

Thời tiết hôm nay 17/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời lạnh

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 17/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong khi đó, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam phổ biến ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm một số nơi có mưa rào và dông.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục