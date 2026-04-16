Mưa đá lớn bất ngờ trút xuống Lào Cai, làm 4 người bị thương

Thứ Năm, 09:08, 16/04/2026
VOV.VN - Rạng sáng nay (16/4), một trận mưa đá rất lớn bất ngờ trút xuống xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và các khu vực lân cận gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân địa phương.

Trận mưa đá này xuất hiện không kèm theo dông lốc dữ dội như những trận khác, bắt đầu từ khoảng 1h sáng, kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, sau mưa đá chuyển sang mưa rào. Mưa đá đặc biệt lớn, diễn ra trên diện rộng, với vô số các viên đá đủ kích thước, nhiều viên to ngang ngón chân cái. UBND xã Bắc Hà cho biết, tại thôn Cồ Dề Chải ghi nhận 1 hộ gia đình bị sập nhà sàn khiến 4 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo xã trong đêm đã tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

mua da lon bat ngo trut xuong lao cai, lam 4 nguoi bi thuong hinh anh 1
Mưa đá rất lớn

Mưa đá dữ dội cũng khiến hàng loạt diện tích nông nghiệp trên địa bàn Bắc Hà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là loại cây trồng đặc sản mận Tam Hoa - thương hiệu kích cầu du lịch cho Bắc Hà mỗi dịp hè khi diễn ra giải đua ngựa truyền thống. 

mua da lon bat ngo trut xuong lao cai, lam 4 nguoi bi thuong hinh anh 2
Nhiều viên to ngang ngón chân cái
mua da lon bat ngo trut xuong lao cai, lam 4 nguoi bi thuong hinh anh 3
Mưa đá lớn làm hư hỏng nhiều diện tích mận

Ông Giàng A Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bắc Hà cho biết: "Mận đang ra quả, bằng đầu ngón tay, bắt đầu có thể ăn được rồi. Xã đang lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức Festival nhưng lại gặp mưa đá, gây thiệt hại". 

mua da lon bat ngo trut xuong lao cai, lam 4 nguoi bi thuong hinh anh 4
Hư hỏng tài sản
mua da lon bat ngo trut xuong lao cai, lam 4 nguoi bi thuong hinh anh 5
Chính quyền địa phương thăm hỏi người bị thương

Hiện, chính quyền xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang tiếp tục rà soát thiệt hại cũng như tổ chức lực lượng khắc phục thiệt hại của trận mưa đá.

 
An Kiên/VOV-Tây Bắc
Tin liên quan

Mưa đá xuất hiện trong đêm tại Hà Nội
VOV.VN - Rạng sáng 30/3, người dân tại một số phường xã tại Hà Nội như Việt Hưng, Phù Đổng... bất ngờ bị đánh thức bởi trận mưa đá với cường độ mạnh.

Mưa đá xuất hiện tại xã miền núi Nghệ An
Mưa đá xuất hiện tại xã miền núi Nghệ An

VOV.VN - Chiều 29/3, trên địa bàn xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) xảy ra dông kèm mưa đá, gió giật trong khoảng gần 10 phút, khiến người dân bất ngờ trước diễn biến thời tiết cực đoan.

