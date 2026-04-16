Mưa đá lớn bất ngờ trút xuống Lào Cai, làm 4 người bị thương

Trận mưa đá này xuất hiện không kèm theo dông lốc dữ dội như những trận khác, bắt đầu từ khoảng 1h sáng, kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, sau mưa đá chuyển sang mưa rào. Mưa đá đặc biệt lớn, diễn ra trên diện rộng, với vô số các viên đá đủ kích thước, nhiều viên to ngang ngón chân cái. UBND xã Bắc Hà cho biết, tại thôn Cồ Dề Chải ghi nhận 1 hộ gia đình bị sập nhà sàn khiến 4 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo xã trong đêm đã tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Mưa đá rất lớn

Mưa đá dữ dội cũng khiến hàng loạt diện tích nông nghiệp trên địa bàn Bắc Hà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là loại cây trồng đặc sản mận Tam Hoa - thương hiệu kích cầu du lịch cho Bắc Hà mỗi dịp hè khi diễn ra giải đua ngựa truyền thống.

Nhiều viên to ngang ngón chân cái

Mưa đá lớn làm hư hỏng nhiều diện tích mận

Ông Giàng A Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bắc Hà cho biết: "Mận đang ra quả, bằng đầu ngón tay, bắt đầu có thể ăn được rồi. Xã đang lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức Festival nhưng lại gặp mưa đá, gây thiệt hại".

Hư hỏng tài sản

Chính quyền địa phương thăm hỏi người bị thương

Hiện, chính quyền xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang tiếp tục rà soát thiệt hại cũng như tổ chức lực lượng khắc phục thiệt hại của trận mưa đá.