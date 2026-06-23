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Mưa dông làm một nhân viên UBND phường ở Lâm Đồng bị thương

Thứ Ba, 14:26, 23/06/2026
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VOV.VN - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo tình hình thiệt hại do mưa kèm theo dông lốc chiều 22/6.

Chiều 22/6, trên địa bàn phường Hàm Thắng và phường Bình Thuận (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) đã xảy ra mưa kèm theo dông lốc gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản của người dân và trụ sở phường Hàm Thắng.

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Cây ngã chắn ngang đường. Ảnh: B.H

Cụ thể, có 1 người bị thương là nhân viên UBND phường Hàm Thắng. Nguyên nhân do dông lốc làm tốc mái tại trụ sở UBND phường Hàm Thắng khiến thanh sắt rơi trúng người.

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Lực lượng chức năng hỗ trợ dọn dẹp ngay trong đêm. Ảnh: B.H

Mưa dông cũng làm 14 căn nhà của người dân bị tốc mái; 2 căn phòng làm việc tại trụ sở UBND phường Hàm Thắng bị tốc mái hoàn toàn và gây hư hỏng một số tài liệu, thiết bị làm việc,…

Ngoài ra, một hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà của người dân trên địa bàn phường Hàm Thắng bị tốc mái, hư hỏng.

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Một phòng làm việc tại trụ sở UBND phường Hàm Thắng bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: B.H

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục, ổn định đời sống và dọn dẹp tại trụ sở UBND phường Hàm Thắng. Đồng thời, đánh giá mức độ ảnh hưởng, thiệt hại và chủ động sử dụng nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện hỗ trợ theo quy định. 

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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