Người dân giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng

Sáng 23/6, UBND xã Hàm Kiệm (Lâm Đồng) cho biết, địa phương vừa hoàn tất thủ tục tiếp nhận, bàn giao một cá thể tê tê quý hiếm.

Cá thể tê tê nặng khoảng 10kg. Ảnh: CQCN

Trước đó, ông Đỗ Văn S. trú thôn Đại Thành, xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) đã phát hiện và bắt được một cá thể tê tê có trọng lượng khoảng 10kg.

Ngay sau đó, ông S. chủ động đến Công an xã Hàm Kiệm trình báo, tự nguyện giao nộp cá thể động vật này cho cơ quan chức năng.

Cá thể tê tê được bàn giao lại cho cơ quan chức năng. Ảnh: CQCN

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hàm Kiệm đã phối hợp với UBND xã hoàn tất các thủ tục cần thiết. Đồng thời, bàn giao cá thể tê tê đến Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam để tiếp tục thực các thủ tục thả về môi trường tự nhiên theo quy định.