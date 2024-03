Mua đùi heo muối nhập khẩu thế nào để tránh "tiền thật - hàng giả"

Vì sao có loại đùi heo muối được bán với giá cao ngất ngưởng?

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện những video clip quảng cáo và rao bán đùi heo muối Iberico (Tây Ban Nha) “phiên bản giới hạn” với giá cả vô cùng đắt đỏ, lên tới hơn một trăm triệu đồng/chiếc. Thông tin này khiến dư luận xôn xao với nhiều ý kiến trái ngược nhau về giá trị của sản phẩm.

Người tiêu dùng nên thận trọng khi mua đùi heo muối để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái

Theo thạc sĩ Ngô Xuân Dũng – nguyên giảng viên Khoa công nghệ thực phẩm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sở dĩ đùi heo muối Iberico có giá cao ngất bởi 4 lý do:

- Thứ nhất, đùi heo muối Iberico được lấy từ những con heo được chăn nuôi theo quy trình rất nghiêm ngặt. Đây là giống heo truyền thống của bán đảo Iberia với chất lượng thịt thơm ngon đặc biệt. Những con heo này được chăn thả tại những quả đồi hoặc khu vườn trồng oliu và ăn quả oliu đồng thời được nuôi bằng các sản phẩm ngũ cốc được kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Do đó, thịt loại heo này có hương vị thơm ngon đặc trưng mà các giống heo trên thế giới khó có thể sánh bằng.

- Thứ hai là loại đùi heo này được ủ muối và lên men theo những bí quyết riêng, tạo nên sự hương vị thơm ngon đặc trưng.

- Thứ ba là đùi heo muối được lưu trữ với thời gian rất dài trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ cũng như sự phát triển một số chủng vi sinh vật như nấm, vi khuẩn giúp làm chín sản phẩm.

- Thứ tư là cách thức phục vụ chân giò muối thường khá cầu kỳ, trong các bữa tiệc sang trọng.

“Chính những yếu tố này tạo nên điều đặc biệt của đùi heo muối Iberico. Và khi đã đặt biệt thì chắc chắn là nhà sản xuất cũng như nhà phân phối có thể đưa ra mức giá cao đối với người tiêu dùng.” – Thạc sĩ Ngô Xuân Dũng nhận xét.

Về giá trị dinh dưỡng của đùi heo muối, thạc sĩ Ngô Xuân Dũng cho biết, về cơ bản những sản phẩm có nguồn gốc từ động vật đều cung cấp các chất đạm, axit béo và một số vitamin. Tuy nhiên, đùi heo muối Iberico có thể đặc biệt hơn một chút là do con lợn được ăn quả oliu mà loại quả này có nhiều các axit béo không no. Như vậy, có thể hàm lượng chất béo không no trong cấu trúc chất béo của con lợn cũng sẽ cao hơn các loại thịt lợn thông thường.

Các axit béo không no được cho là tốt cho tim mạch, chống lão hóa. Còn lại, hàm lượng các chất dinh dưỡng khác của đùi heo muối Iberico khá tương đồng với những thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như thịt bò hay thịt lợn mà chúng ta đang sử dụng hiện nay.

Về mặt chất lượng cảm quan thì đùi heo muối khi được cắt lát, miếng thịt có vân nạc với màu sắc đỏ tươi xen kẽ với các vân mỡ thì tạo cảm giác là khá hấp dẫn đối với thực khách.

Về độ ngon thì tùy thuộc vào sở thích và cảm nhận của từng người. Có người ăn không quen thì sẽ không thích mùi gây của mỡ sau một thời gian muối và lưu trữ. Ngoài ra, đùi heo muối còn có vị mặn đặc trưng của các sản phẩm được ướp muối, người quen ăn nhạt sẽ cảm thấy món ăn hơi đậm đà so với khẩu vị.

Người tiêu dùng nên thận trọng tránh rơi vào cảnh "tiền thật mua phải hàng giả"

Hiện nay trên thị trường, bên cạnh sản phẩm đùi heo muối có mức giá cao ngất ngưởng, loại thực phẩm này còn có phân khúc “bình dân” với giá chỉ khoảng một vài triệu đồng/chiếc, được bán rất nhiều tại các cửa hàng thực phẩm nhập khẩu hoặc trên “chợ mạng”. Trước tình trạng đùi heo muối đổ bộ thị trường, giá nào cũng có, thạc sĩ Ngô Xuân Dũng lưu ý người tiêu dùng nên cẩn trọng khi chọn lựa và mua sản phẩm.

Hiện nay, khi có những mặt hàng tạo được sức hút và cơ hội kinh doanh đến thì một số người sản xuất, kinh doanh có thể trục lợi, sản xuất hàng giả, hàng nhái hoặc bán hàng kém chất lượng. Đây là một vấn đề rất đáng lưu tâm.

Chính vì vậy, khi mua đùi heo muối nói riêng cũng như các sản phẩm nhập khẩu nói chung, người mua nên tìm hiểu tại những cửa hàng nhập khẩu hoặc đại lý phân phối uy tín, có đầy đủ giấy tờ cho các sản phẩm hàng hóa thực phẩm nhập khẩu, đặc biệt là những sản phẩm có giá trị cao.

Ví dụ cần phải có chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận về chất lượng của các cơ quan kiểm tra. Ngoài ra, các thông tin trên tem nhãn như ngày sản xuất, hạn sử dụng, mã số, mã vạch phải đầy để có thể truy xuất nguồn gốc, biết được sản phẩm đó có phải là sản phẩm chính hãng hay không, xếp loại nào và giá thành là bao nhiêu. Sản phẩm chân giò heo muối có rất nhiều thương hiệu và của nhiều nhà sản xuất khác nhau.

Mỗi nhà sản xuất lại tạo ra những dòng sản phẩm khác nhau. Chính vì vậy mà người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ, tránh mua phải hàng kém chất lượng, hàng giả hàng nhái – thạc sĩ Ngô Xuân Dũng khuyến cáo.

Khi mua chân giò heo muối về sử dụng, người tiêu dùng nên lưu ý, sản phẩm cần được lưu trữ trong điều kiện bao gói kín và hút chân không. Khi sử dụng thì nên gọt bỏ bớt phần mỡ phía ngoài để tránh ăn quá nhiều mỡ. Nếu không dùng hết, cần bảo quản cẩn thận tránh tác động của độ ẩm, không khí và vi sinh vật ngoài môi trường khiến sản phẩm bị biến đổi chất lượng và bị hỏng.

Bên cạnh đó, đùi heo muối và các sản phẩm ướp muối nói chung đều chứa hàm lượng muối cao hơn so với các loại thực phẩm khác. Do đó, thực khách chỉ nên thưởng thức với một lượng vừa phải để tránh nạp quá nhiều muối vào cơ thể, không tốt cho sức khỏe.