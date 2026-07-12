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Mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà dân tại Cần Thơ

Chủ Nhật, 22:35, 12/07/2026
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VOV.VN - Thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an xã Vĩnh Thạnh phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng khác đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy xảy ra trong ngày 12/7.

Theo đó, vào khoảng 8h30 sáng 12/7, trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ xuất hiện mưa giông kèm lốc xoáy. Theo ghi nhận, mưa giông kèm lốc xoáy đã quét qua các ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thạnh làm tốc mái 15 căn nhà (trong đó có nhiều căn nhà bị tốc mái hoàn toàn) và 2 căn nhà khác bị ảnh hưởng, hư hỏng. Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm đổ một số trụ điện trên địa bàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

mua giong kem loc xoay gay thiet hai nhieu nha dan tai can tho hinh anh 1
Mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà dân, ngã trụ điện (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)
mua giong kem loc xoay gay thiet hai nhieu nha dan tai can tho hinh anh 2
Công an xã Vĩnh Thạnh phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng khác đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: Công an TP Cần Thơ)
mua giong kem loc xoay gay thiet hai nhieu nha dan tai can tho hinh anh 3

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Vĩnh Thạnh đã nhanh chóng phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở khẩn trương có mặt tại hiện trường. Với tinh thần ứng phó khẩn cấp, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân địa phương triển khai ngay các phương án khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn và gia cố các vị trí nhà cửa có nguy cơ sụp đổ để đảm bảo an toàn cho bà con. 

Nguyễn Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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